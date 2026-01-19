Σημαντική επιδείνωση του καιρού με χαρακτηριστικά «κακοκαιρίας πολλαπλών κινδύνων», προβλέπει ο μετεωρολόγος Δημήτρης Ζιακόπουλος για τις επόμενες ημέρες, καθώς βαρομετρικό χαμηλό από τις ακτές της Λιβύης κινείται βορειοανατολικά, την ώρα που υψηλές πιέσεις καλύπτουν τα βόρεια Βαλκάνια, δημιουργώντας συνθήκες έντονης αστάθειας στη χώρα.

Στη δημοσίευσή του αναφέρει:

«Βαρομετρικό χαμηλό στiς ακτές της Λιβύης κινείται βορειοανατολικά, ενώ υψηλές πιέσεις καλύπτουν τα Β. Βαλκάνια. Με αυτές τις συνθήκες, στη χώρα μας, το νέο εικοσιτετράωρο (Τρίτη), θα επικρατήσουν ενισχυμένοι Α-ΒΑ άνεμοι, οι οποίοι στο Ν. Ιόνιο και τη Θάλασσα Κυθήρων θα φθάσουν τα 8 και πιθανώς τοπικά τα 9 μποφόρ. Κατά τα άλλα, ασθενείς -κατά κανόνα- βροχές και χιονοπτώσεις (ορεινά – ημιορεινά) θα σημειωθούν κυρίως στην ανατολική και τη νότια ηπειρωτική Ελλάδα και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα, ιδιαίτερα στα κεντρικά και τα βόρεια (μέγιστες τιμές 6 με 8 βαθμοί).

Την Τετάρτη (21/1), προβλέπεται επιδείνωση του καιρού σχεδόν σε όλη τη χώρα, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα, τις χιονοπτώσεις οι οποίες στα κεντρικά και τα βόρεια θα κατεβούν και σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου και τους θυελλώδεις ΝΑ έως ΒΑ ανέμους (ένταση 8 με 10 μποφόρ).

Την Πέμπτη (22/1), βροχές και τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Α. Αιγαίο και τη Δ-ΝΔ Ελλάδα. Οι άνεμοι σταδιακά θα εξασθενήσουν παντού και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο».

Έρχονται ισχυρές καταιγίδες, κίνδυνος για πλημμύρες και στην Αττική

Για ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην ανατολική και τη νότια Ελλάδα, καθώς και χιονοπτώσεις, οι οποίες στα κεντρικά και τα βόρεια θα κατέβουν και σε περιοχές χαμηλού υψομέτρου, κάνει λόγο η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου.

Όπως αναφέρει, ο θυελλώδης ανατολικός άνεμος αναμένεται να φτάσει τα 10 μποφόρ στη Νότια Πελοπόννησο. Οι εντάσεις των ανέμων θα είναι πολύ μεγάλες και είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα υπάρξουν ζητήματα σε Μεσσηνία, Λακωνία και Θάλασσα Κυθήρων.

Κάθε χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας είναι εν δυνάμει επικίνδυνο, εξηγεί η κα Ζιακοπούλου, με θυελλώδεις ανέμους, ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα ενισχύσουν σημαντικά τον κίνδυνο πλημμύρων σε αρκετές περιοχές.

Οι πιο ισχυρές βροχοπτώσεις αναμένεται να σημειωθούν σε Νότιο Ιόνιο, Πελοπόννησο, σε Αιγαίο.

Η Τετάρτη θα είναι μια δύσκολη ημέρα και για την Αττική, με πιθανές πλημμύρες. Την ίδια ώρα, πυκνές χιονοπτώσεις θα υπάρξουν σε μεγάλες πόλεις της Μακεδονίας, ενδεχομένως και στην Πάρνηθα.

Ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί από την Πέμπτη όπου θα υπάρξει σταδιακή εξασθένιση των φαινομένων.

Τσατραφύλλιας: «Επικίνδυνο βαρομετρικό χαμηλό»

Για επικίνδυνο βαρομετρικό χαμηλό που οργανώνεται την Τρίτη στη Μεσόγειο, κάνει λόγο ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλιας. Στην ανάρτησή του αναφέρει:

«”Επικίνδυνο βαρομετρικό χαμηλό οργανώνεται την Τρίτη στη Μεσόγειο…”

Καλημέρα και καλή εβδομάδα!

Παράλληλα με το τσουχτερό κρύο που θα αρχίσει να αποχωρεί από αύριο στη χώρα μας, ένα ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Τυνησίας θα επηρεάσει το επόμενο τριήμερο τη χώρα μας με δυνητικά επικίνδυνα φαινόμενα. Συγκεκριμένα :

Τρίτη -Τετάρτη

Τοπικές θύελλες ( ανατολικοί-Ν/Α άνεμοι 9-10 μποφόρ) σε Ιόνιο, Πελοπόννησο, κεντρική-δυτική Στερεά, κεντρικό και νότιο Αιγαίο.

Τετάρτη-Πέμπτη

Ισχυρές καταιγίδες και μεγάλα ύψη βροχής που δεν αποκλείεται να δημιουργήσουν πλημμυρικά επεισόδια σε δυτική και νότια Ελλάδα, ανατολικό Αιγαίο, Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη.

Τετάρτη-Πέμπτη

Πυκνές χιονοπτώσεις, χιονοθύελλες-χιονοκαταιγίδες σε όλα τα ορεινά και ημιορεινά (κεντροβόρεια).

Η πρόγνωση θα γίνει πιο συγκεκριμένη αύριο με την δημιουργία του χαμηλού».

Η πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 20-01-2026

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Τοπικά θυελλώδεις (8 με 10 μποφόρ) ανατολικοί νοτιοανατολικοί άνεμοι στο Ιόνιο (από Κεφαλονιά και νοτιότερα), την Πελοπόννησο και τη δυτική Στερεά.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την ανατολική νησιωτική χώρα, νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.

Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο στα βόρεια, αρχικά στα ανατολικά ηπειρωτικά και τα νότια και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα τη νύχτα, κυρίως στα δυτικά θα ενταθούν και στα θαλάσσια -παραθαλάσσσια θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά – ημιορεινά, καθώς και στα ορεινά της Εύβοιας και της Κρήτης.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 8 και στα νότια 9 και τοπικά 10 μποφόρ. Στα ανατολικά θα είναι

ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 και στα νοτιοδυτικά θαλάσσια – παραθαλάσσια 8 με 9 μποφόρ, ενώ από αργά το απόγευμα στα νότια θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά και τα νότια κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές της.

Στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 08 βαθμούς, στα δυτικά και τα νότια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 12 με 14, στο Αιγαίο τοπικά τους 14

με 15, ενώ στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 21-01-2026

Επιδείνωση του καιρού με βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα.

Τα φαινόμενα πιθανώς θα είναι κατά τόπους ισχυρά κυρίως στο Ιόνιο, τη δυτική, την κεντρική και νότια ηπειρωτική χώρα και βαθμιαία στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Χιονοπτώσεις κατά τόπους έντονες θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά – ημιορεινά καθώς και σε περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας με χαμηλό υψόμετρο. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 8 και στα πελάγη τοπικά 9 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση στα δυτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 07 με 09 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 12 με 14 και κατά τόπους στα δυτικά τους 15 ενώ στην Κρήτη, τις

Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 17 με 18 και τοπικά τους 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 22-01-2026

Στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι και το μεσημέρι πιθανώς να είναι ισχυρά. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ αλλά τις πρωινές ώρες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα πνέουν άνεμοι νοτιοανατολικοί 7 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23-01-2026

Στα δυτικά, το νότιο και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες

νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά στα πελάγη έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 24-01-2026

Στα δυτικά, τα νότια και τα ανατολικά τμήματα αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ με τάση ενίσχυσης από το βράδυ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.