Αλλάζει ο καιρός την Κυριακή, 23 Νοεμβρίου, αφού αναμένεται σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα συνεχιστεί και τη Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου, εξαιτίας της μεταφοράς ψυχρών αέριων μαζών από τα δυτικά προς τη χώρα.

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η μεταβολή θα αρχίσει να γίνεται αισθητή από το μεσημέρι της Κυριακής.

Ο χάρτης που συνοδεύει την πρόγνωση αποτυπώνει τη μείωση της μέγιστης θερμοκρασίας έως τη Δευτέρα, σε σύγκριση με τις τιμές του Σαββάτου (22/11). Σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, αλλά και στην Κρήτη, η πτώση θα φτάσει τοπικά τους 7–8°C.

Έτσι, τη Δευτέρα (24/11), η θερμοκρασία δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 15–17°C στα ηπειρωτικά, και στις κεντρικές και βόρειες νησιωτικές ζώνες, ενώ σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Κρήτη θα κυμανθεί γύρω στους 17–19°C.

Αναλυτικά ο καιρός της Κυριακής

Την Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2025, αναμένονται βροχές και καταιγίδες κυρίως στα δυτικά. Υψηλές για την εποχή μέγιστες θερμοκρασίες στα βόρεια. Άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Ιόνιο.

Πιο αναλυτικά, αρχικά αναμένονται βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα. Εξαίρεση θα αποτελέσουν τα ανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας, της Στερεάς και της Πελοποννήσου, οι Σποράδες και η Εύβοια όπου θα υπάρχουν νεφώσεις κατά διαστήματα με πιθανότητα ασθενών πρόσκαιρων βροχών τοπικού χαρακτήρα. Τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένιση προς το τέλος του 24ωρου. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στην ατμόσφαιρα των νοτίων και ανατολικών θα είναι σχετικά αυξημένες.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 2 έως 11 βαθμούς Κελσίου στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 7 έως 18 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 7 έως 17, στην Ήπειρο από 3 έως 13, στη Στερεά από 7 έως 18, στην Πελοπόννησο από 7 έως 19, στα νησιά του Ιονίου από 7 έως 14, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 8 έως 18, στις Κυκλάδες από 14 έως 19, στα Δωδεκάνησα από 17 έως 21 και στην Κρήτη από 13 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη αναμένεται προς το τέλος του 24ωρου.

Οι άνεμοι στα πελάγη θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 έως 6 μποφόρ όμως στο Ιόνιο έως το πρωί θα φτάνουν κατά τόπους και τα 7 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις κατά διαστήματα. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου με την ελάχιστη να αναμένεται προς το τέλος του 24ωρου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται τοπικές νεφώσεις οι οποίες κατά διαστήματα θα είναι αυξημένες και υπάρχει πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών βροχών τοπικού χαρακτήρα. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις όμως από το μεσημέρι θα γίνουν νότιοι 2 έως 4 μποφόρ ενώ από το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικούς ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου με την ελάχιστη να αναμένεται προς το τέλος του 24ωρου.

Καλλιάνος: Σε πέντε μέρες έριξε στην Ήπειρο το νερό που ρίχνει για έναν χρόνο στην Αττική

Την ίδια ώρα, ο Γιάννης Καλλιάνος αναφέρθηκε στην κακοκαιρία που «σφυροκοπά» την Ήπειρο τις τελευταίες μέρες. Ο γνωστός μετεωρολόγος ανέφερε πως ο όγκος νερού που έπεσε στη περιοχή μέσα σε πέντε μέρες, πέφτει κατά μέσο όρο στην Αθήνα, μέσα σε έναν χρόνο.

«Στον χάρτη αποτυπώνονται τα μέσα ετήσια ύψη βροχής σε όλη τη χώρα. Για να έχετε ένα μέτρο σύγκρισης, στο κέντρο της Αθήνας το μέσο ετήσιο ύψος βροχής ανέρχεται περίπου στα 400 χιλιοστά.

Τι συνέβη όμως στην Ήπειρο;

Σε αρκετές ορεινές περιοχές, μέσα στις τελευταίες πέντε ημέρες, καταγράφηκαν συνολικά περίπου 400 χιλιοστά βροχής (τοπικά ξεπεράστηκαν και αυτά).

Με άλλα λόγια, το νερό που πέφτει στο κέντρο της Αθήνας σε έναν ολόκληρο χρόνο, έπεσε σε τμήματα της ορεινής Ηπείρου σε μόνο πέντε ημέρες.

Γι’ αυτό και τα πλημμυρικά φαινόμενα ήταν τόσο εκτεταμένα, διότι τα ήδη κορεσμένα εδάφη δέχονταν καθημερινά νέες, μεγάλες ποσότητες βροχής, χωρίς χρόνο απορρόφησης ή αποστράγγισης» έγραψε ο κ. Καλλιάνος.

