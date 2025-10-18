Επιμέλεια: Γιάννης Παναγιωτακόπουλος

Από τον Δεκέμβριο του 2025 για τους εκπαιδευτικούς και από τον Μάρτιο του 2026 για τους μαθητές της Α’ και Β’ λυκείου, το υπουργείο Παιδείας εισάγει στα ελληνικά σχολεία το πιλοτικό πρόγραμμα «AI in Schools», φέρνοντας την ειδική εκπαιδευτική έκδοση του ChatGPT, το «ChatGPT Edu».

Συνολικά, 20 σχολεία θα συμμετάσχουν στην πρώτη φάση: 14 πρότυπα και πειραματικά λύκεια, καθώς και 6 λύκεια από τα δημόσια Ωνάσεια σχολεία. Σύμφωνα με το υπουργείο, στόχος είναι οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές να αποκτήσουν δεξιότητες και πρακτικά εργαλεία για την υπεύθυνη και παιδαγωγικά τεκμηριωμένη αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στη διδασκαλία και τη μάθηση.

Η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, χαρακτήρισε το πρόγραμμα «σημαντικό βήμα για το σχολείο του μέλλοντος». Όπως τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Τεχνητή Νοημοσύνη θα λειτουργήσει ως «σύμμαχος της εκπαίδευσης και όχι υποκατάστατό της», ενώ θα δώσει στους εκπαιδευτικούς πρακτικά εργαλεία για την ενίσχυση της δημιουργικότητας, της συνεργασίας και της κριτικής σκέψης των μαθητών.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με την OpenAI και το Ίδρυμα Ωνάση, το οποίο και το χρηματοδοτεί, ενώ η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και των μαθητών ανατίθεται στον οργανισμό TheTipping Point in Education. Η χρήση του «ChatGPT Edu» θα γίνεται σε ασφαλές, ελεγχόμενο περιβάλλον, χωρίς διαφημίσεις, με ρυθμίσεις πρόσβασης ανά ηλικία και τάξη, και χωρίς χρήση των δεδομένων των χρηστών για εκπαίδευση μοντέλων.

Το πιλοτικό πρόγραμμα προβλέπει τρία στάδια κατά το τρέχον σχολικό έτος και ένα επιπλέον για το επόμενο:

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών (Οκτώβριος – Νοέμβριος 2025): επιμορφώσεις για την εξοικείωση με το «ChatGPT Edu» και την ενσωμάτωσή του στη διδασκαλία και τις διοικητικές εργασίες.

Πρώτη χρήση από εκπαιδευτικούς (Δεκέμβριος 2025 – Φεβρουάριος 2026): σταδιακή ένταξη του εργαλείου στην καθημερινότητα της τάξης με πρακτικά σενάρια και υποστήριξη.

Εκπαίδευση μαθητών/τριών (Μάρτιος – Ιούνιος 2026): καθοδήγηση για τη χρήση του εργαλείου σε εργασίες, projects και δημιουργικές δραστηριότητες υπό την επίβλεψη των εκπαιδευτικών.

Πλήρης χρήση εκπαιδευτικών και μαθητών (Σχολικό έτος 2026-27): αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων του ChatGPT Edu στην τάξη.

Η ομάδα του Ιδρύματος Ωνάση τόνισε ότι δίνεται έμφαση στην υπεύθυνη χρήση, τη διαφάνεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Οι άδειες χρήσης για τους μαθητές υπολογίζονται σε περίπου 5.000 και θα ενεργοποιηθούν σταδιακά, μετά την ολοκλήρωση των τριών πρώτων φάσεων, ώστε η χρήση της ΤΝ να γίνεται σε παιδαγωγικό πλαίσιο.

Το ChatGPT Edu προσφέρει δυνατότητα δημιουργίας προσαρμοσμένων εργαλείων μάθησης (Custom GPTs), διαχείριση λογαριασμών ανά σχολείο, καθώς και ασφαλή και αξιόπιστη εμπειρία, σύμφωνα με τον κανονισμό GDPR. Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών είναι εθελοντική και πραγματοποιείται κατόπιν ενημέρωσης και συναίνεσης, ενώ η εφαρμογή παρακολουθείται στενά από ειδική ομάδα του υπουργείου Παιδείας για πιθανή επέκταση σε περισσότερα σχολεία.

Όπως επισημαίνουν οι αρμόδιοι, η εκπαίδευση δεν είναι θεατής στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης αλλά πρωταγωνιστής, δίνοντας στους μαθητές τα εργαλεία να κατανοούν και να αξιοποιούν με κριτική σκέψη τις νέες τεχνολογίες.

