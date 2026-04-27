Την ενίσχυση του στόλου του EKAB με 255 νέα ασθενοφόρα έως τις αρχές του 2027 ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, απαντώντας στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι ο μέσος όρος ηλικίας των ασθενοφόρων είναι ήδη σημαντικά μειωμένος σε σχέση με πριν από δέκα χρόνια, ενώ η παραλαβή των νέων οχημάτων – μέσω του υπουργείου Πολιτικής Προστασίας – αναμένεται να ξεκινήσει εντός του 2026 και να κορυφωθεί στις αρχές του 2027.

«Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό νέων ασθενοφόρων που έχει προμηθευτεί ποτέ το ΕΚΑΒ», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι μέσα στο επόμενο διάστημα ο στόλος θα ανανεωθεί σε μεγάλο βαθμό.

Ο υπουργός Υγείας παρουσίασε επίσης τις ενέργειες ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού. Όπως ανέφερε, βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες για την πρόσληψη 258 μόνιμων υπαλλήλων πληρωμάτων ασθενοφόρων.

Από αυτές, τέσσερις θέσεις αφορούν το ΕΚΑΒ Βόλου, ενώ 18 θα καλύψουν ανάγκες στο παράρτημα του ΕΚΑΒ στη Λάρισα.

Παράλληλα, έχουν ήδη ανοίξει περίπου 600 επικουρικές θέσεις. «Δεν θυμάμαι στο παρελθόν να έχουν προκηρυχθεί ταυτόχρονα τόσες θέσεις μόνιμου προσωπικού στο ΕΚΑΒ», τόνισε ο κ. Γεωργιάδης, διαβεβαιώνοντας ότι υπάρχει συνεχής μέριμνα για την ενίσχυση των υπηρεσιών.