Απαντήσεις σχετικά με το πώς πέθανε η 92χρονη στη Βοιωτία και πόσο καιρό βρισκόταν θαμμένη , θα δώσει τα επόμενα 24ωρα στις Αστυνομικές Αρχές η Μονάδα Ιατροδικαστικής του Πανεπιστημίου Κρήτης ,που παρέλαβε και εξετάζει τον σκελετό της.

Όπως δημοσιεύσει η εφημερίδα του Ηρακλείου patris.gr, η Έλενα Κρανιώτη αναπλ. καθηγήτρια Ιατροδικαστικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και διευθύντρια της Ιατροδικαστικής Μονάδας ανέφερε: «Λάβαμε παραγγελία από την Αστυνομία για την ιατροδικαστική εξέταση σκελετού που βρέθηκε σε αυτοσχέδια ταφή εντός ιδιωτικού χώρου, μετά από επικοινωνία με την Ιατροδικαστική υπηρεσία Λαμίας.

Δεχτήκαμε την υπόθεση καθώς διαθέτουμε προσωπικό με εξειδικευμένες γνώσεις Ιατροδικαστικής Ανθρωπολογίας και σύντομα θα δώσουμε στις Αρχές ότι πληροφορία μπορεί να εξαχθεί από το σκελετό σχετικά με την ταυτότητα, την αιτία και το είδος θανάτου, καθώς και εκτίμηση του χρόνου παραμονής του στο έδαφος. Η Μονάδα Ιατροδικαστικής του Παν. Κρήτης μπορεί να δεχτεί υποθέσεις εκταφών, ανθρωπολογικών περιστατικών και περιστατικών υψηλής αποσύνθεσης σε συνεργασία με οποιαδήποτε προανακριτική και εισαγγελική αρχή της χώρας.»

Η εισαγγελική παραγγελία ζητά παράλληλα να εξεταστούν επίσης ενδεχόμενα κακουργηματικής απάτης άνω των 120.000 ευρώ, αλλά και τυχόν ύπαρξη συνεργού.

Θυμίζουμε πως, το πρωί του Σαββάτου (20/9), αστυνομικοί μετέβησαν στο σπίτι που έμεναν μητέρα και κόρη, στο Κλειδί Βοιωτίας.

Εκεί εντόπισαν την κόρη, η οποία στη θέα των αστυνομικών παρουσίασε μια υπερήλικη γυναίκα με άνοια, ως την μητέρα της.

Ωστόσο, όπως διαπιστώθηκε η εν λόγω γυναίκα, 85 ετών, ήταν κάτοικος της περιοχής, και δεν ήταν η μητέρα της όπως υποστήριξε.

Να σημειωθεί πως μετά την ανώνυμη καταγγελία που έγινε για την εξαφάνιση της ηλικιωμένης, οι Αρχές πήγαν στο σπίτι, όπου η 62χρονη είπε στην Αστυνομία πως η μητέρα της «έλειπε» και τους προέτρεψε να πάνε ξανά την επόμενη ημέρα, οπότε και εμφάνισε μια άλλη γυναίκα του χωριού, ως μητέρα της.

Κατά την προσαγωγή της η 62χρονη φέρεται να ομολόγησε.

Η 62χρονη διευθύντρια του ΚΕΠ Βοιωτίας, η οποία κατηγορείται για το θάψιμο της 92χρονης μητέρας της στο στάβλο του σπιτιού τους, ανέφερε στους αστυνομικούς ότι η μητέρα της κατέληξε από παθολογικά αίτια, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η 62χρονη, μέσω του δικηγόρου της, υποστήριξε ότι δεν δήλωσε τον θάνατο της μητέρας της λόγω μεγάλης οικονομικής ανάγκης, για να συνεχίσει να λαμβάνει σύνταξη και επίδομα.

Η ηλικιωμένη εκτιμάται ότι βρισκόταν στον αυτοσχέδιο τάφο για περισσότερο από δύο χρόνια, με στόχο, σύμφωνα με τις αρχές, η κόρη της να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξη και τα επιδόματά της.