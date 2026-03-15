Στην ανάγκη αξιοποίησης της τεχνολογίας και της ενίσχυσης της αστυνόμευσης για την αντιμετώπιση σημαντικών ζητημάτων της καθημερινότητας των πολιτών, όπως το κυκλοφοριακό στο λεκανοπέδιο Αττικής και θέματα δημόσιας ασφάλειας, αναφέρθηκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό ERT News.

Ο υπουργός αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, στην πιλοτική ομάδα «ΚΟΜΒΟΣ», που δημιουργείται για να βελτιώσει την κυκλοφορία.

«Ετοιμάζουμε ένα Πιλοτικό Πρόγραμμα για να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας στους δρόμους της Αττικής. Με χρήση τεχνολογίας, drones, μοτοσικλετών και επίγειου προσωπικού, ώστε να μειώσουμε τους χρόνους μετακίνησης. Για τον Κηφισό, το πρόβλημα παραμένει δύσκολο, διότι δεν μπορούμε να εξαφανίσουμε τα αυτοκίνητα», είπε χαρακτηριστικά.

«Τις επόμενες ημέρες θα επιλεγούν δέκα μεγάλοι οδικοί άξονες όπου θα ενισχυθεί η αστυνόμευση, με στόχο την πλήρη αποτροπή παράνομης στάθμευσης», πρόσθεσε.

Όσον αφορά τις κάμερες ελέγχου και τα αλκοτέστ, ο υπουργός σημείωσε ότι οι πιλοτικές κάμερες έχουν ήδη τοποθετηθεί και θα συνοδεύονται από προειδοποιητικές πινακίδες.

«Δεν μπορεί να συνεχιστεί η μαζική παραβίαση των κανόνων. Σε λίγες ημέρες θα αρχίσουν να βεβαιώνονται τα πρόστιμα από τις έξυπνες κάμερες», τόνισε, προσθέτοντας ότι προτεραιότητα είναι οι οδηγοί να φτάνουν με ασφάλεια στον προορισμό τους, ακόμη και όταν γίνονται έλεγχοι αλκοτέστ.

Για τις 300 κάμερες που εγκαθιστά η Περιφέρεια, ο υπουργός σημείωσε ότι η τοποθέτησή τους προχωρά και θα αφορούν την παραβίαση του ερυθρού σηματοδότη, ενώ οι κάμερες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα είναι έτοιμες το φθινόπωρο.

Σύμφωνα με τον κ. Χρυσοχοΐδη, τα Σαββατοκύριακα καταγράφονται πλέον λιγότερα ατυχήματα, αποτέλεσμα της αυξημένης επιτήρησης στους δρόμους.

Επιπλέον, ανακοίνωσε ότι τις επόμενες ημέρες θα εκδοθεί νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση για τους ελέγχους αλκοτέστ. Συγκεκριμένα σε περιπτώσεις όπου η ένδειξη κυμαίνεται μεταξύ 0,20 και 0,40, οι συνεπιβάτες θα μπορούν, με δική τους ευθύνη, να παραλάβουν το όχημα, ώστε να μην το κατασχέσει η Τροχαία.