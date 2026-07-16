Παρόλο που το καλοκαίρι εξελίσσεται σχετικά ήπια για τα ελληνικά δεδομένα, με τη χώρα μας μέχρι στιγμής να αποφεύγει τις ακραίες θερμοκρασίες που ταλαιπώρησαν μεγάλο μέρος της υπόλοιπης Ευρώπης, στις επόμενες ημέρες φαίνεται πως τα δεδομένα θα αλλάξουν για λίγο.

Σύμφωνα με τα νεότερα μετεωρολογικά δεδομένα, αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας με τον υδράργυρο να ετοιμάζεται να σκαρφαλώσει για πρώτη φορά φέτος στους 40 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του μετεωρολόγου και πρώην διευθυντή της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, Θοδωρή Κολυδά, η κορύφωση αυτής της θερμικής έξαρσης αναμένεται κατά τη διάρκεια του διημέρου της Κυριακής και της Δευτέρας. Ειδικά η Δευτέρα προμηνύεται ως η πιο δύσκολξ ημέρα, με τη ζέστη να γίνεται ιδιαίτερα αισθητή κυρίως στις ευάλωτες πεδινές περιοχές της επικράτειας, όπου ο υδράργυρος ενδέχεται να προσεγγίσει ή και να ξεπεράσει το φράγμα των 40°C.

Η θερμή αυτή εισβολή, ωστόσο, δεν προβλέπεται να έχει μεγάλη διάρκεια, προσφέροντας γρήγορη ανακούφιση στους πολίτες. Ήδη από την Τρίτη αναμένεται να ξεκινήσει μια σταδιακή αλλά σταθερή υποχώρηση των θερμοκρασιών, η οποία θα γίνει ακόμη πιο αισθητή την Τετάρτη.

Σε πραγματικό χρόνο η μέση θερμοκρασία σε διάφορες περιοχές της χώρας:

Η αλλαγή αυτή θα προέλθει από τη μετακίνηση ψυχρότερων αέριων μαζών από τα βορειοδυτικά, οι οποίες θα εκτοπίσουν τη ζέστη και θα επαναφέρουν τον υδράργυρο σε πιο συμβατά για την εποχή επίπεδα, δίνοντας γρήγορα τέλος σε αυτό το σύντομο αλλά έντονο θερμικό επεισόδιο.

Σύμφωνα πάντως με τον κ. Κολυδά, η πτώση δεν θα εκδηλωθεί ταυτόχρονα παντού. «Πρώτα θα γίνει αισθητή στη βόρεια Ελλάδα και στη συνέχεια θα επεκταθεί νοτιότερα. Στη Θεσσαλονίκη η αποκλιμάκωση φαίνεται νωρίτερα και εντονότερα, ενώ στην Αθήνα, στη Λαμία και γενικότερα στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά η ζέστη ενδέχεται να επιμείνει λίγο περισσότερο. Παρ’ όλα αυτά, η γενική τάση των ensembles είναι κοινή: μετά την κορύφωση του διημέρου Κυριακής–Δευτέρας ακολουθεί σταδιακή και ουσιαστική αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας».

Αναλυτικά ο καιρός της Παρασκευής

Την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες αραιές νεφώσεις. Τις μεσημεριανές ώρες οι νεφώσεις στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν, δίνοντας τοπικούς όμβρους ή μεμονωμένες καταιγίδες σε ορεινά τμήματα κυρίως της βόρειας χώρας.

Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 18 έως 32-34 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 19 έως 34-37 και τοπικά 38 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 17 έως 37-39 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 19 έως 36-38 και τοπικά 39 βαθμούς, στα Επτάνησα από 20 έως 35-37 βαθμούς και στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 19 έως 32-34 βαθμούς, αλλά στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στη Νότια Κρήτη οι μέγιστες θα φτάσουν τοπικά στους 36-37 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί με εντάσεις έως 5 μποφόρ και στα νότια πελάγη ισχυροί 6 μποφόρ. Στο Ιόνιοι οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις με εντάσεις 3-5 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής και στην πόλη της Αθήνας αναμένεται ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί με εντάσεις 4-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 36-37 βαθμούς Κελσίου.

Στον νομό και στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Τις μεσημεριανές ώρες οι νεφώσεις θα αυξηθούν, κυρίως στα ορεινά όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν λίγοι όμβροι. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 34-35 βαθμούς Κελσίου.