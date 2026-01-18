Έρχονται πολύ αυστηρά πρόστιμα σε όσους δεν πληρώνουν εισιτήριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Το Υπουργείο Μεταφορών έχει σκοπό να προχωρήσει σε αύξηση των προστίμων σε όσους δεν επιδεικνύουν το νόμιμο κόμιστρο στους ελεγκτές.

Τα τσουχτερά πρόστιμα έρχονται με στόχο την πάταξη της εισιτηριοδιαφυγής που χαρακτηρίζεται ως «πλήγη» για την αστική συγκοινωνία.

Πρόστιμο στα 100 ευρώ

Προς το παρόν στην Αθήνα, στις συγκοινωνίες, σε περίπτωση μη επίδειξης έγκυρου εισιτηρίου, το πρόστιμο είναι το 60πλάσιο της τιμής του εισιτηρίου, δηλαδή ανέρχεται στα 72 ευρώ για όσους δικαιούνται κανονικό εισιτήριο ή 30 ευρώ για τους δικαιούχους μειωμένου εισιτηρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό θα αυξηθεί κατά σχεδόν 39%, δηλαδή στα 100 ευρώ για όσους χρησιμοποιούν κανονικό εισιτήριο και κατά 66,6%, στα 50 ευρώ για το μειωμένο.

Επιπλέον, ο παραβάτης θα έχει την δυνατότητα να μειώσει κατά 50% το πρόστιμο σε περίπτωση αγοράς κάρτας απεριορίστων διαδρομών τουλάχιστον 30 ημερών εντός συγκεκριμένης προθεσμίας.

Τέλος, σημειώνεται ότι τα πρόστιμα καταβάλλονται μειωμένα κατά 50% εφόσον εξοφλούνται αμέσως κατά την επιβολή τους ή εντός 10 ημερών από την ημερομηνία επιβολής τους.