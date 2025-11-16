Νοτιάδες που θα ενισχυθούν από αύριο, Δευτέρα (17/11), φτάνοντας τα 6 με 7 μποφόρ στα πελάγη, αυξημένη υγρασία και συνθήκες που ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης θα είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του καιρού στη χώρα, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ Αναστασία Τυράσκη.

Οι άνεμοι αυτοί θα φέρουν και κάποιες βροχές, όχι όμως σε όλη την επικράτεια, αλλά κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, ενώ πιθανό είναι να επηρεαστεί και το ανατολικό Αιγαίο. Τα περισσότερα και πιο αξιόλογα φαινόμενα αναμένονται στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, κυρίως στην περιοχή της Κέρκυρας και της Ηπείρου.

Η ενίσχυση του νότιου ρεύματος θα επιφέρει και άνοδο της θερμοκρασίας. Η αύξηση δεν θα αφορά τόσο τις μέγιστες τιμές κατά τη διάρκεια της ημέρας, όσο τις ελάχιστες τιμές τη νύχτα, με αποτέλεσμα οι βραδινές ώρες να μην έχουν την ψύχρα που επικρατούσε τις προηγούμενες ημέρες.

Ως προς το ερώτημα για το πότε θα σημειωθεί πτώση της θερμοκρασίας σε επίπεδα πιο κοντά στα κλιματικά χαρακτηριστικά της εποχής, δεν φαίνεται κάποια σημαντική μεταβολή στον ορίζοντα που να οδηγεί σε χειμωνιάτικες συνθήκες μέσα στο επόμενο δεκαήμερο.

Παράλληλα, η μεταφορά σκόνης που αναμένεται δεν θα είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς δεν θα θυμίζει τα έντονα επεισόδια που είχαν σημειωθεί την περασμένη άνοιξη, αλλά θα πρόκειται για πιο ελαφριά μεταφορά λόγω του ενισχυμένου νότιου ρεύματος, η οποία σε ορισμένες περιοχές θα γίνει αντιληπτή από τη θολούρα στην ατμόσφαιρα.

Πηγή: ΕΡΤ