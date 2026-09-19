Σε φθινοπωρινή τροχιά εισέρχεται σταδιακά η χώρα, καθώς σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που δίνουν τα μετεωρολογικά μοντέλα, το θερμό σκηνικό των τελευταίων ημερών δίνει τη θέση του σε έντονη αστάθεια και αισθητή υποχώρηση του υδραργύρου.

Πιο συγκεκριμένα, μια ψυχρή αέρια μάζα, προερχόμενη από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, αναμένεται να επηρεάσει άμεσα τη χώρα μας, φέρνοντας μαζί της τοπικές βροχές και εκδηλώσεις καταιγίδων.

Η μεταβολή αυτή του καιρού σύμφωνα με τους μετεωρολόγους αναμένεται να γίνει ιδιαίτερα αισθητή από την Τρίτη, οπότε και η θερμοκρασία θα σημειώσει σημαντική πτώση σε ολόκληρη την επικράτεια, διαμορφώνοντας ένα καθαρά φθινοπωρινό περιβάλλον.

Ζιακοπούλου: Ραγδαία αλλαγή του καιρού από την Τρίτη με βροχές και βουτιά της θερμοκρασίας

Σχετικά με τις βροχές φαίνεται πως θα απασχολήσουν πιο πολύ την ανατολική και βόρεια Ελλάδα. Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου, τονίζει πως ο καιρός θα είναι καλοκαιρινός το σαββατοκύριακο αλλά από την Τρίτη και κυρίως την Τετάρτη θα υπάρξει ραγδαία αλλαγή , καθώς ψυχρές αέριες μάζες από την βόρεια Ευρώπη θα κινηθούν νοτιότερα και θα επηρεάσουν τη χώρα μας.

Όπως υποστήριξε η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, αρχικά η αστάθεια θα ξεκινήσει την Τρίτη στα βόρεια και κεντρικά της χώρας με βροχές και καταιγίδες, ενώ την Τετάρτη η κακοκαιρία θα κινηθεί νοτιότερα και θα επηρεάσει όλη τη χώρα. Μάλιστα, η μέγιστη θερμοκρασία την Τρίτη στα βόρεια και κεντρικά θα είναι 20 βαθμοί, ενώ το ίδιο θα συμβεί και την Τετάρτη.

Μαρουσάκης: Πτώση θερμοκρασίας, επιστρέφει το φθινόπωρο

Την ίδια πρόβλεψη κάνει και ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης. Όπως ανέφερε, νέα μεταβολή του καιρού με αισθητά πιο φθινοπωρινά χαρακτηριστικά αναμένεται στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. «Η σταδιακή κάθοδος ψυχρότερων αέριων μαζών προς τη χώρα μας θα προκαλέσει υποχώρηση του υδραργύρου, επαναφέροντας τις θερμοκρασίες σε επίπεδα που συνάδουν απόλυτα με την εποχή. Η αλλαγή αυτή στο σκηνικό του καιρού θα γίνει ιδιαίτερα αισθητή στην καθημερινότητα, σηματοδοτώντας την επιστροφή του φθινοπώρου με πιο έντονο και δροσερό χαρακτήρα», πρόσθεσε.

Αρναούτογλου: Έρχονται ισχυρές καταιγίδες και τα πρώτα κρύα στα τέλη Σεπτεμβρίου

Σε τροχιά σημαντικής επιδείνωσης φαίνεται πως μπαίνει ο καιρός προς τα τέλη του μήνα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Σάκη Αρναούτογλου. Ο ίδιος υποστήριξε πως από τις 26 έως τις 29 Σεπτεμβρίου αναμένεται ένα κύμα κακοκαιρίας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχοπτώσεις, τις έντονες καταιγίδες και τη μεγάλη ποσότητα νερού που θα πέσει σε αρκετές περιοχές της χώρας. Παράλληλα τόνισε ότι με τα έντονα φαινόμενα, η αλλαγή της κυκλοφορίας των αέριων μαζών θα φέρει και την πρώτη αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας, δίνοντας μια πρώτη γεύση από τα πρώτα φθινοπωρινά κρύα.

Το μοντέλο GFS (Global Forecast System) δείχνει τη μετάβαση της Ευρώπης σε πιο ενεργά φθινοπωρινά καιρικά μοτίβα, με σαφή διαχωρισμό θερμών και ψυχρών αερίων μαζών.

Η ενημέρωση των δεδομένων υψηλής ανάλυσης 15 ημερών του ECMWF (Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προγνώσεων) για το διάστημα από τα μέσα Σεπτεμβρίου έως τις 3 Οκτωββέρου 2026 δείχνει μια έντονη ατμοσφαιρική μάχη ανάμεσα σε ισχυρά αντικυκλωνικά συστήματα και τις πρώτες οργανωμένες φθινοπωρινές διαταραχές.

H θερμοκρασία που προβλέπεται για την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου το μεσημέρι