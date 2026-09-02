Ραγδαία αλλά σύντομη αλλαγή των καιρικών συνθηκών στη χώρα αναμένεται τα επόμενα 24ωρα. Σύμφωνα με τα νεότερα σχοιχεία από τα μετεωρολογικά μοντέλα, αναμένονται βροχές, καταιγίδες αλλά και πτώση της θερμοκρασίας.

Η αλλάγή του καιρού θα γίνε αισθητή από την Πέμπτη όπου θα κυριαρχήσουν οι τοπικές μπόρες, καθώς και μεμονωμένες χαλαζοπτώσεις, με τα φαινόμενα να εστιάζονται κυρίως στον ηπειρωτικό κορμό της χώρας.

Για την Παρασκευή και το Σάββατο προβλέπεται αισθητή υποχώρηση του υδράργυρου. Παράλληλα, η σημαντική ενίσχυση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο και στα ανατολικά τμήματα θα μεταφέρει ψυχρότερες αέριες μάζες.

Η αλλαγή θα γίνει ιδιαίτερα αισθητή στο Αιγαίο, όπου το μελτέμι αναμένεται να φτάσει τοπικά τα 7 μποφόρ την Παρασκευή και το Σάββατο.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε περιοχές της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Δυτικής Στερεάς και της Πελοποννήσου, όπου η ένταση των βροχοπτώσεων ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα και πλημμυρικά φαινόμενα.

Η συγκεκριμένη δροσερή μεταβολή θα είναι πρόσκαιρη, καθώς από την Κυριακή ο καιρός προβλέπεται να ομαλοποιηθεί και η θερμοκρασία θα ακολουθήσει ξανά ανοδική τροχιά.

Η Αττική, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής προγνωστικά στοιχεία, δεν φαίνεται να βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας. Ωστόσο χάρτες πρόβλεψης καιρού προεξοφλούν μπόρες.

Σε κάθε περίπτωση οι μετεωρολογικές υπηρεσίες παρακολουθούν την εξέλιξη των φαινομένων για την παροχή νεότερων εκτιμήσεων.

Σε πραγματικό χρόνο οι καιρικές συνθήκες: