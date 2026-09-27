Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου στην περιοχή του Δήμου Ερέτριας, με θύμα έναν 28χρονο άνδρα.

Ο 28χρονος, οδηγούσε το τζιπ του, όταν για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία έχασε τον έλεγχο.

Το όχημα εξετράπη της πορείας του, βγήκε εκτός οδοστρώματος και προσέκρουσε με μεγάλη σφοδρότητα πάνω σε δέντρο.

Από την ισχυρή σύγκρουση το όχημα υπέστη εκτεταμένες υλικές ζημιές, ενώ ο 28χρονος εγκλωβίστηκε στη καμπίνα τραυματισμένος.

Η αναζήτηση και ο εντοπισμό του από τους φίλους του

Σύμφωνα με πληροφορίες του evia online, ο 28χρονος, ο οποίος διαμένει στην Αμάρυνθο, είχε κανονίσει νωρίς το πρωί ραντεβού με άλλους ιδιοκτήτες οχημάτων τύπου τζιπ, όμως δεν εμφανίστηκε ποτέ.

Οι φίλοι ξεκίνησαν την αναζήτηση και κατέληξαν στο σημείο της πρόσκρουσης, όπου βρέθηκαν μπροστά στο διαλυμένο τζιπ και στον 28χρονο, ο οποίος έφερε σοβαρά χτυπήματα.

Διακομιδή στη Χαλκίδα και μεταφορά στον «Ευαγγελισμό»

Αμέσως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο του οποίου έσπευσε στο σημείο και παρέλαβε τον τραυματία.

Ο 28χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, όμως εξαιτίας της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε επιβεβλημένη η άμεση διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Ο τραυματίας νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» φέροντας αιμάτωμα στο εγκέφαλο και κάταγμα λεκάνης, με τους θεράποντες ιατρούς να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υγείας του.