Η Ελληνική Αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία γνωστοποίησε ότι διεξάγεται έρευνα μετά την καταγγελία της Ζωής Κωνσταντοπούλου σε βάρος του Άδωνι Γεωργιάδη.

Η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε μήνυση στο Υπουργό Υγείας μετά από φραστικό επεισόδιο που προκλήθηκε στη Βουλή.

Στην συνέχεια ο Άδωνις Γεωργιάδης έκανε γνωστό ότι έλαβε τη πληροφορία για τη μήνυση από αστυνομικό και η Ζωή Κωνσταντοπούλου με τη σειρά της έστειλε μήνυμα στον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη ζητώντας παραιτήσεις και κάνοντας καταγγελία για παρακράτος. Παράλληλα, ο Υπουργός Υγείας παραδέχθηκε πως πληροφορήθηκε για τη μήνυση από αστυνομικό.

Στην ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ επισημαίνεται ότι η έρευνα διεξάγεται για «τυχόν πειθαρχικές ή ποινικές ευθύνες των αστυνομικών».

Στην ανακοίνωσή της η ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει:

«Σχετικά με καταγγελία Προέδρου κόμματος του ελληνικού Κοινοβουλίου, για φερόμενες επίμεμπτες ενέργειες αστυνομικών, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι το περιστατικό διερευνάται για τυχόν πειθαρχικές ή ποινικές ευθύνες των αστυνομικών. Η Ελληνική Αστυνομία παραμένει προσηλωμένη στην τήρηση της νομιμότητας, στη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και στην εφαρμογή των νόμων, με γνώμονα την προστασία των πολιτών και τη διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες»

Όσα προηγήθηκαν

Η νέα κόντρα μεταξύ Ζωής και Άδωνι ξεκίνησε το απόγευμα της Πέμπτης στη Βουλή, κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας», κατα την οποία αντάλλαξαν βαρύτατους χαρακτηρισμούς.

Μετά, λοιπόν, τους βαρύτατους αυτούς χαρακτηρισμούς, η Κωνσταντοπούλου προχώρησε σε μήνυση εις βάρος του Γεωργιάδη και απευθύνθηκε με μήνυμα της στο Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.

«Πρόκειται για ευθεία αμφισβήτηση της νομιμότητας, της διάκρισης των εξουσιών και της ίδιας της δημοκρατικής λειτουργίας του κράτους» επισημαίνει, μεταξύ άλλων, και ζητά από τον κο Χρυσοχοΐδη, να καλέσει τον κ. Γεωργιάδη να παραιτηθεί ή να παραιτηθεί ο ίδιος.

Το μήνυμα:

Έπειτα, ο Υπουργός Υγείας δήλωσε μέσω του προσωπικού του προφίλ στο Χ ότι έμαθε από αστυνομικό για τη μήνυση που υπέβαλε σε βάρος της.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Επειδή ένας αστυνομικός φίλος μου την είδε ή του είπαν συνάδελφοί του, γελώντας, ότι εμφανίστηκε με περιβολή ύπνου, κοινώς robe de chambre, στο Αστυνομικό Τμήμα στις 23:51 για να μου κάνει μήνυση και έγινε ρεζίλι, πρέπει να παραιτηθεί ο Χρυσοχοΐδης»…

Δείτε την ανάρτηση:

Τέλος, ακολούθησε και νέα απάντηση του Άδωνι Γεωργιάδη σε συνέντευξη που παραχώρησε το βράδυ της Πέμπτης σε τηλεοπτικό σταθμό. Ο Υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στη σημερινή κόντρα στη Βουλή, τονίζοντας ότι είναι «καθήκον» του να αντιμετωπίσει «το bullying», ενώ επανέλαβε την πρόθεσή του να κάνει μήνυση στη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Είναι καθήκον μου να το αντιμετωπίσω και για αυτό θα καταθέσω μήνυση», ενώ για το επίμαχο περιστατικό που αφορά την ενημέρωση που δέχθηκε από τον αστυνομικό ανέφερε: «Ένας αστυνομικός που άκουσε για την μήνυση, γιατί έγινε σούσουρο μου έστειλε μήνυμα στο κινητό μου, “υπουργέ να σου πω να γελάσεις”. Τον πήρα τηλέφωνο του λέω “τι έγινε” και μου περιέγραψε όλη τη σκηνή που είναι κωμική, είναι κωμωδία. Μπήκε με μία ρόμπα μέσα, έτσι μου την περιέγραψαν, από τον ύπνο. Μπήκε μέσα στις 12 παρά 9 λεπτά το βράδυ με μία ρόμπα για να καταθέσει μήνυση. Προφανώς κοιμόταν και με είδε στον ύπνο της, δεν μπορεί να εξηγηθεί διαφορετικά» τόνισε σχετικά με την ανάρτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Δείτε το σχετικό βίντεο: