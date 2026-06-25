Ένας στους τρεις αστέγους της Αθήνας μένει στο δρόμο για περισσότερα από 5 χρόνια, σύμφωνα με νέα έρευνα.

Η έρευνα υλοποιήθηκε από τον Δήμο Αθηναίων σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου (υπό την επιστημονική εποπτεία του καθηγητή Κώστα Δημουλά).

Στην καταγραφή συμμετείχαν 150 εθελοντές από τον Σύνδεσμο Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών και άλλους φορείς, εφαρμόζοντας μια κοινή ευρωπαϊκή μεθοδολογία με στόχο τον σχεδιασμό αποτελεσματικών τοπικών πολιτικών.

Η έρευνα διεξήχθη από τις 20 έως τις 27 Οκτωβρίου 2025, σε συνολικό δείγμα 681 ατόμων, εκ των οποίων 384 άτομα εντοπίστηκαν στον δρόμο και 297 μέσω φορέων.

Όπως φαίνεται και στον σχετικό πίνακα το 71% είναι άνδρες και το 29% γυναίκες, σε ποσοστό 69,9% Έλληνες, ενώ ηλικιακά η κυρίαρχη ομάδα είναι άνω οι άνω των 50 ετών με ποσοστό 62%.

Χαρακτηριστικό Ποσοστό / Στοιχεία Φύλο 71% Άνδρες / 29% Γυναίκες Εθνικότητα 69,9% Έλληνες Ηλικία άνω των 50 ετών 62% (Κυρίαρχη ομάδα) Ηλικία κάτω των 30 ετών 8% Οικογενειακή Κατάσταση 65,8% ζουν μόνοι (χωρίς σύντροφο ή οικογένεια)

Η αστεγία τείνει να παγιωθεί ως μόνιμη κατάσταση. Πάνω από τους μισούς καταγεγραμμένους στερούνται αυτόνομης στέγης για περισσότερα από 2 χρόνια.

-2 έως 5 χρόνια: 24,9%

-Πάνω από 5 χρόνια: 31,6%

Στις κύριες αιτίες απώλειας στέγης συγκαταλέγονται οι οικονομικοί λόγοι με 72,2%, ενώ ακολουθούν τα ζητήματα υγείας και εξαρτήσεων και τα οικογενειακά προβλήματα.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της έρευνας θα παρουσιαστούν επίσημα στην εκδήλωση με τίτλο «Νέα δεδομένα για τους άστεγους στην Αθήνα», η οποία θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο «Αντώνης Τρίτσης» του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αθηναίων.