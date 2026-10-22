Ένορκη διοικητική εξέταση διατάχθηκε για αστυνομικό των ΜΑΤ, μετά από βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, στο οποίο καταγράφεται να ρίχνει χειροβομβίδα κρότου-λάμψης μέσα στις σκάλες του σταθμού του Μετρό στην Ομόνοια, μετά το τέλος του χθεσινού πανεκπαιδευτικού συλλαλητηρίου.

Για το περιστατικό, η Ελληνική Αστυνομία διέταξε έρευνα, προκειμένου να διακριβωθούν οι συνθήκες και να επιβληθούν οι προβλεπόμενες πειθαρχικές κυρώσεις στον εμπλεκόμενο ένστολο.

Το επίμαχο βίντεο

Το περιστατικό διαδραματίστηκε την ώρα που στον σταθμό του Μετρό/ΗΣΑΠ στην Ομόνοια κινούνταν πολίτες, διαδηλωτές και επιβάτες που αποχωρούσαν από την κινητοποίηση.

Όπως αποτυπώνεται στο βίντεο που δημοσιοποιήθηκε, ο αστυνομικός των ΜΑΤ πέταξε τη χειροβομβίδα κρότου-λάμψης προς το εσωτερικό του σταθμού, σε έναν κλειστό χώρο όπου η χρήση τέτοιου ειδικού εξοπλισμού ενέχει σοβαρούς κινδύνους τραυματισμού και πανικού για το κοινό.

Δείτε το βίντεο που δημοσιοποιήθηκε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης: