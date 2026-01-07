Ένα βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας απεικονίζει γυναίκα αστυνομικό να προβαίνει σε άσκοπους πυροβολισμούς. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Ζούγκλας» πρόκειται για την αστυνομιικό Ελένη Μπομπού, η οποία έχει απασχολήσει και κατά το παρελθόν τη δημοσιότητα.

Υπενθυμίζεται ότι η εν λόγω αστυνομικός είχε καταγγείλει στο παρελθόν ότι κακοποιούνταν από τον σύντροφο της.

Επίσης υπήρξαν καταγγελίες σε βάρος της ότι συμμετείχε σε πάρτι στο Ντουμπάι, τα οποία όμως η ίδια είχε διαψεύσει.

Η ΕΛ.ΑΣ. με ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι θα διερευνήσει άν το βιντεοληπτικό υλικό είναι γνήσιο ή πρόκειται για προιόν ΑΙ.

Αναλυτικότερα, από το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, ανακοινώθηκε ότι σχετικά με βιντεοληπτικό υλικό που προβλήθηκε σε μεσημεριανή τηλεοπτική εκπομπή, στην οποία αναφέρθηκε ότι γυναίκα αστυνομικός προβαίνει σε άσκοπους πυροβολισμούς, το εν λόγω οπτικό υλικό ήδη εξετάζεται από την αρμόδια Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, τόσο ως προς τη γνησιότητα, όσο και ως προς τον τόπο και χρόνο λήψης αυτού.

Παράλληλα κινούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες ποινικής και πειθαρχικής διερεύνησης, ώστε, εφόσον προκύψουν ευθύνες να αποδοθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η υπόθεση για τους φερόμενους άσκοπους πυροβολισμούς της εν λόγου αστυνομικού, αποκαλύφθηκε το τελευταίο 48ωρο, όταν έφτασε ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα στο αρχηγείο της αστυνομίας.

Το επίμαχο βίντεο ήδη βρίσκεται στα εγκληματολογικά εργαστήρια όπου οι ειδικοί θα πρέπει να απαντήσουν αν αυτό είναι προιόν τεχνητής νοημοσύνης ή όχι.

Επίσης θα διερευνηθεί πότε δημιουργήθηκε το βίντεο αυτό καθώς και που «τραβήχτηκε», σε Ελλάδα ή εξωτερικό.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

«Σχετικά με βιντεοληπτικό υλικό που προβλήθηκε σε μεσημεριανή τηλεοπτική εκπομπή, στην οποία αναφέρθηκε ότι γυναίκα αστυνομικός προβαίνει σε άσκοπους πυροβολισμούς, από το Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας, ανακοινώνεται ότι το εν λόγω οπτικό υλικό ήδη εξετάζεται από την αρμόδια Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας, τόσο ως προς τη γνησιότητα, όσο και ως προς τον τόπο και χρόνο λήψης αυτού.

Παράλληλα κινούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες ποινικής και πειθαρχικής διερεύνησης, ώστε, εφόσον προκύψουν ευθύνες να αποδοθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία».