Σοκ προκαλεί η καταγγελία μιας 16χρονης κοπέλας στη Θήβα, η οποία προσήλθε στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα καταγγέλλοντας ότι έπεσε θύμα βιασμού από δύο νεαρούς μέσα στο ίδιο της το σπίτι.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους αστυνομικούς η ανήλικη, το περιστατικό σημειώθηκε όταν ο ένας από τους κατηγορούμενους, ηλικίας 15 ετών, φιλοξενούνταν στην κατοικία της μαζί με ένα ακόμη άγνωστο σε εκείνη άτομο.

Οι δύο φερόμενοι ως δράστες την οδήγησαν με τη βία σε ένα δωμάτιο, την ακινητοποίησαν και προχώρησαν στην αποτρόπαια πράξη.

Αμέσως μετά τη σοβαρή αυτή καταγγελία, οι αστυνομικές αρχές που ανέλαβαν την υπόθεση κινητοποιήθηκαν άμεσα, διατάσσοντας τη διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης στην 16χρονη για τη συλλογή των απαραίτητων ευρημάτων.

Παράλληλα, οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των εμπλεκόμενων προσώπων, προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το τραγικό συμβάν.