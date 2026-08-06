Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και στο απόλυτο σκοτάδι βρέθηκαν την νύχτα μεγάλα τμήματα του Νομού Άρτας, όταν ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε το Κέντρο Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) της Γραμμενίτσας. Ο δυνατός θόρυβος έγινε αισθητός σε μεγάλη ακτίνα, προκαλώντας αναστάτωση και πανικό στους κατοίκους.

Αμέσως μετά την έκρηξη στον μετασχηματιστή του υποσταθμού, εκδηλώθηκε πυρκαγιά, η οποία σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Πυροσβεστικής δεν περιορίστηκε μόνο εντός των εγκαταστάσεων, αλλά επεκτάθηκε και εξωτερικά σε παρακείμενη χορτολιβαδική και δασική έκταση, όπως γράφει το epiruspost.

Από τις εκρήξεις προκλήθηκαν πτώσεις καλωδίων, ενώ οι φλόγες απείλησαν να πάρουν διαστάσεις. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες έδωσαν μάχη για να θέσουν τις εστίες υπό έλεγχο, αποτρέποντας τα χειρότερα για τις υποδομές του ΚΥΤ.

Εκτεταμένο blackout σε κάμπο και ορεινά

Το πλήγμα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης προκάλεσε εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, που βύθισαν στο σκοτάδι δεκάδες περιοχές, τόσο στον ορεινό όγκο όσο και στον κάμπο της Άρτας, αφήνοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις χωρίς ρεύμα.

Δείτε βίντεο του epiruspost:

Από νωρίς το πρωί της Πέμπτης 06/08, εξειδικευμένα τεχνικά συνεργεία βρίσκονται στο σημείο και πραγματοποιούν εξονυχιστικούς ελέγχους στον κατεστραμμένο μετασχηματιστή και το υπόλοιπο δίκτυο, προκειμένου να αποτιμηθεί το μέγεθος των ζημιών και να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την έκρηξη.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες για τη σταδιακή αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης και γίνεται έρευνα ώστε να εντοπιστούν τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν το πρόβλημα.