Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η παρέμβαση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ), σχετικά με την πρόσφατη προσγείωση ελικοπτέρου στην περιοχή του Σαρακήνικου στη Μήλο. Ασκώντας τις ελεγκτικές της αρμοδιότητες, όπως αυτές ορίζονται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (ν. 4757/2020), η Αρχή έχει ήδη αναλάβει τη διερεύνηση της υπόθεσης.

Αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι η ΑΠΑ συγκεντρώνει και αξιολογεί το διαθέσιμο υλικό, προκειμένου να διακριβωθεί αν παραβιάστηκαν οι προβλεπόμενοι κανόνες πτήσης, οι επιχειρησιακές απαιτήσεις και οι νόμιμες διαδικασίες.

Στο πλαίσιο της διοικητικής εξέτασης, ο χειριστής και ο ιδιοκτήτης του αεροσκάφους καλούνται να υποβάλουν τις γραπτές εξηγήσεις τους πριν από την εξαγωγή συμπερασμάτων ή τη λήψη περαιτέρω μέτρων.

Παράλληλα, με αφορμή το περιστατικό, η ΑΠΑ δρομολογεί την επικαιροποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 19/2009 που διέπει τις αερομεταφορές με ελικόπτερα. Η αναμόρφωση επικεντρώνεται στην ενίσχυση της αεροπορικής ασφάλειας, την προστασία της ανθρώπινης ζωής και τη διασφάλιση των οικολογικά ευαίσθητων ζωνών, όπως είναι οι περιοχές του δικτύου Natura 2000 και άλλα ειδικά προστατευόμενα οικοσυστήματα.

Το χρονικό του περιστατικού

Με ένα ανορθόδοξο θέαμα ήρθαν αντιμέτωποι οι λουόμενοι που απολάμβαναν το μπάνιο τους στο Σαρακήνικο της Μήλου. Ελικόπτερο «πάρκαρε» στην διάσημη παραλία του νησιού για να κάνουν μπάνιο οι επιβάτες του.

Βίντεο από το ελικόπτερο που προσγειώθηκε στο Σαρακήνικο:

Ο επιχειρηματίας, Μιχάλης Κυρίτσης, ο οποίος κατέγραψε σε βίντεο το αλλόκοτο περιστατικό, μίλησε στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ και ανέφερε ότι είδε τον ιδιοκτήτη του ελικοπτέρου να κάνει μπάνιο ανενόχλητος με την παρέα του, αφού το προσγείωσε πάνω στα βράχια.

«Δεν ξέρουμε τι άλλο να περιμένουμε αύριο στο Σαρακήνικο, σε αυτό το πολυπόθητο μέρος. Αυτό δεν είναι AI, είναι πραγματικό βίντεο, δικό μου. Ήρθε ένας κύριος με την παρέα του για να κάνουν μπάνιο. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος προστασίας. Το Σαρακήνικο δεν είναι προστατευόμενη περιοχή», είπε χαρακτηριστικά.

Νομικό κενό στην προσγείωση ελικοπτέρων αποκάλυψε το περιστατικό στο Σαρακήνικο – Παρέμβαση Εισαγγελέα

Το βίντεο με την προσγείωση ελικοπτέρου ανάμεσα σε εκατοντάδες λουόμενους στο Σαρακήνικο της Μήλου, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, αναδεικνύοντας ένα σημαντικό κενό στη νομοθεσία. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), το υφιστάμενο πλαίσιο παρέχει στον πιλότο τη δυνατότητα να επιλέγει ελεύθερα το σημείο προσγείωσης. Η ενέργεια αυτή θεωρείται παράνομη μόνο εφόσον η περιοχή είναι ενταγμένη στο δίκτυο NATURA — ανεξάρτητα από τους κινδύνους που μπορεί να προκαλεί για την ασφάλεια των παρευρισκόμενων στην παραλία.

Ο σχετικός χάρτης αποτυπώνει με σαφήνεια τα όρια της προστατευόμενης ζώνης NATURA στο νησί, σε σύγκριση με το ακριβές σημείο όπου προσεδαφίστηκε το ελικόπτερο.

Παράλληλα, μετά τις διαστάσεις που έλαβε το θέμα, ο Εισαγγελέας Σύρου παρενέβη άμεσα, δίνοντας εντολή στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα για τη διενέργεια προανάκρισης.

Η σχηματιζόμενη δικογραφία θα περιλαμβάνει τα στοιχεία όλων των εμπλεκόμενων προσώπων, προκειμένου να διερευνηθεί η άσκηση ποινικών διώξεων.

Τι προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Π.Δ. 19/2009, ένα ελικόπτερο μπορεί υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις να χρησιμοποιήσει πεδίο προσγείωσης εκτός αδειοδοτημένου ελικοδρομίου. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι επιτρέπεται να προσγειώνεται ανεξέλεγκτα οπουδήποτε.

Η χρήση πεδίου προσγείωσης επιτρέπεται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας και δεν επιτρέπεται σε περιοχή που υπάγεται σε περιβαλλοντική ή άλλη προστασία.