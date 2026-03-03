Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για ψεύτικα sms τα οποία καλούν πολίτες σε επιστράτευση.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Zoύγκλας, τα συγκεκριμένα sms έχουν παραλάβει στα κινητά τους πολίτες.

Την ίδια ώρα το Γενικό Επιτελείο Στρατού αναφέρει σε ανακοίνωσή του πως πρόκειται για ψεύτικα sms και να μην τα λάβουν υπόψη τους εάν τα λάβουν οι πολίτες.

«Τα μηνύματα SMS περί δήθεν χορήγησης φύλλων πορείας είναι παντελώς αβάσιμα και δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Οι αρμόδιες αστυνομικές Αρχές διεξάγουν έρευνα σχετικά με την προέλευσή τους και τη διακίνησή τους», αναφέρται σε ανακοίνωση του Επιτελείου.