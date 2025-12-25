Έρευνες για τον εντοπισμό ενός αγνοούμενου ανήλικου αλλοδαπού που χάθηκε χθες σε ναυάγιο που σημειώθηκε στο Φαρμακονήσι, βρίσκονται σε εξέλιξη στη θαλάσσια και χερσαία περιοχή.

Στην διάρκεια της επιχείρησης διάσωσης, εντοπίστηκαν νωρίτερα 13 μετανάστες, οι οποίοι δήλωσαν ότι πάνω στη λέμβο στην οποία επέβαιναν υπήρχε επίσης ένα ανήλικο παιδί που έπεσε στη θάλασσα.

Οι επιχειρήσεις πραγματοποιούνται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), με τη συμμετοχή δύο πλωτών σκαφών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και ενός ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας.

Στο μεταξύ, υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, ολοκληρώθηκε επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης 39 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 44 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ενώ οι αλλοδαποί μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ