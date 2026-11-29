Νέα τροπή λαμβάνει η δικαστική διερεύνηση για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς η δημοσιοποίηση της τοξικολογικής έκθεσης δεν περιορίστηκε στον απλό εντοπισμό των ουσιών στον οργανισμό του τραγουδιστή, αλλά προχώρησε και στην ακριβή ποσοτικοποίησή τους. Τα στοιχεία αυτά πρόκειται να τεθούν υπόψη των δύο κατηγορούμενων γιατρών, της Ιωάννας Γάκα και του Ηλία Θεοδωρόπουλου, κατά τη συμπληρωματική τους απολογία.

Το ενδεχόμενο αναβάθμισης και διεύρυνσης του κατηγορητηρίου παραμένει πλέον ανοιχτό, δεδομένου ότι η προποφόλη που ανιχνεύθηκε αποτελεί ουσία της οποίας η παράνομη χορήγηση μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να εμπίπτει στη νομοθεσία περί ναρκωτικών.

Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος και χρηματικές ροές στο εξωτερικό

Παράλληλα με το ποινικό σκέλος της ανθρωποκτονίας, η υπόθεση επεκτείνεται σε οικονομικό και θεσμικό επίπεδο. Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ελέγχει εξονυχιστικά τους τραπεζικούς λογαριασμούς των δύο κατηγορούμενων γιατρών.

Ανάλογα με τις απαντήσεις, η Αρχή θα προχωρήσει στα επόμενα βήματά της, καθώς ήδη έχει δεσμεύσει τους τραπεζικούς λογαριασμούς των δύο γιατρών, αλλά και το σύνολο της περιουσίας τους. Στο κάδρο βρίσκονται αδικήματα όπως φοροδιαφυγή, απάτη, ξέπλυμα μαύρου χρήματος και αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος.

Την ίδια στιγμή, αναμένονται στοιχεία από ξένες Αρχές για τη νομιμότητα χρηματικών ροών που εντοπίστηκαν στο εξωτερικό. Έχουν ήδη τεθεί ερωτήματα σε αλλοδαπές φορολογικές Αρχές δύο ευρωπαϊκών χωρών, για τα οποία τα στελέχη της Αρχής αναμένουν απαντήσεις.

Ευθύνη ΙΣΑ

Ταυτόχρονα, η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών διερευνά πιθανές ευθύνες στελεχών του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, καθώς παρά τους επανειλημμένους ελέγχους, το ιατρείο της Καρνεάδου συνέχιζε απρόσκοπτα τη λειτουργία του, ενώ παράνομες ιατρικές πράξεις τελούνταν και σε παρακείμενο διαμέρισμα στην οδό Πατριάρχου Ιωακείμ, το οποίο δεν διέθετε καν άδεια λειτουργίας ιατρείου.

Στο μικροσκόπιο έχει τεθεί και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης (ή «ινοθεραπείας», σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της Ι. Γάκα), το οποίο είχε δηλωθεί ως προσάρτημα άλλης συσκευής.

Ενώ η υπερασπιστική γραμμή των κατηγορουμένων επιχειρεί να εστιάσει στο κατά πόσο η υγεία του Γιώργου Μαζωνάκη ήταν ήδη επιβαρυμένη πριν από την επίσκεψή του στο ιατρείο, οι ειδικοί αντιτείνουν μια κρίσιμη παράμετρο.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, ο τραγουδιστής ενδέχεται να είχε κρατηθεί στη ζωή, εάν βρισκόταν σε ένα οργανωμένο και προστατευμένο ιατρικό περιβάλλον, καθώς στον χώρο της οδού Καρνεάδου δεν υπήρχε ούτε απινιδωτής ούτε οι στοιχειώδεις προϋποθέσεις ασφαλείας για την αντιμετώπιση ενός επείγοντος περιστατικού.

Το «κοκτέιλ» των οκτώ ουσιών και η παράνομη προμήθεια

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης διαδραματίζει το πόρισμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το οποίο κατέγραψε την παρουσία οκτώ συνολικά ουσιών στο αίμα του καλλιτέχνη και θα αποτελέσει τη βάση για το τελικό ιατροδικαστικό πόρισμα σχετικά με την αιτία θανάτου.

Ειδικότερα, ανιχνεύθηκαν προποφόλη σε συγκέντρωση 0,53 mg/ml και μιδαζολάμη σε συγκέντρωση 0,008 mg/ml. Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, η χορήγηση αυτών των κατασταλτικών στις συγκεκριμένες ποσότητες, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα φάρμακα που εντοπίστηκαν, είναι ικανή να προκαλέσει διακοπή της αναπνοής.

Την ίδια στιγμή, προκύπτει μείζον ζήτημα αναφορικά με τον τρόπο που βρέθηκε η προποφόλη στα χέρια της κατηγορούμενης. Με βάση τις ρητές οδηγίες του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, η συγκεκριμένη ουσία χορηγείται αποκλειστικά με συνταγή ειδικού ιατρού και νοσοκομειακή γνωμάτευση, γεγονός που αποκλείει οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο προμήθειας από μια ανειδίκευτη γιατρό, όπως η Ιωάννα Γάκα.

Στο κάδρο η 61χρονη αναισθησιολόγος

Τα νέα δεδομένα φέρνουν στο επίκεντρο της έρευνας και την 61χρονη αναισθησιολόγο που συνεργαζόταν με την κατηγορούμενη. Υπενθυμίζεται πως, όταν η κατάσταση της υγείας του τραγουδιστή επιδεινώθηκε ραγδαία, από το ιατρείο έγινε τηλεφώνημα προς την αναισθησιολόγο με σκοπό την αναζήτηση αντιδότου για την προποφόλη.

Επιπλέον, η συχνή επικοινωνία και τα μηνύματα που αντάλλασσαν οι δύο γυναίκες τροφοδοτούν τα ερωτήματα των Αρχών για το αν εκείνη υπήρξε η πηγή προμήθειας της ουσίας, με τη Δικαιοσύνη να εξετάζει το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων.

Αποκρούοντας κατηγορηματικά κάθε σύνδεση της εντολέως της με τον θάνατο του τραγουδιστή, η συνήγορός της, Αναστασία Κερχανατζίδου, δήλωσε ότι η επαγγελματική τους σχέση ήταν αραιή και αφορούσε αποκλειστικά φλεβοκεντήσεις ασθενών στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

«Η μοναδική συνεργασία που είχε η εντολέας μου με τους κατηγορούμενους γιατρούς εξαντλούνταν και περιοριζόταν σε διαδικασίες φλεβοκεντήσεων. Η συνεργασία αυτή δεν ήταν σταθερή, τουναντίον ήταν αραιή. Στο διάστημα αυτής της συνεργασίας η εντολέας μου δεν επισκέφθηκε το ιατρείο περισσότερες από δέκα φορές», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δικηγόρος τόνισε, τέλος, πως η 61χρονη δεν έχει διαπράξει κανένα ποινικό αδίκημα και πως, εφόσον κληθεί από τον ανακριτή, θα δώσει απαντήσεις με συγκεκριμένα δεδομένα και γεγονότα για όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας.