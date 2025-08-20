Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα επιχείρηση περισυλλογής των δύο ψαροντουφεκάδων που αγνοούνταν από τις 21:00 στη θαλάσσια περιοχή του Παλιουρίου, στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής.

Ο 20χρονος και ο 12χρονος, υπήκοοι Ρωσίας, εντοπίστηκαν σε βραχώδη περιοχή, είναι καλά στην υγεία τους και οι άνδρες του Λιμενικού Σώματος προσπαθούν να τους προσεγγίσουν.

Στις έρευνες που συντονίζει το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, συμμετείχαν δύο σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ένα όχημα του Λιμενικού από ξηράς, καθώς και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.