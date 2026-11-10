Στα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης οδηγήθηκαν το πρωί, συνοδεία στελεχών της ΟΠΚΕ, επτά από τους συνολικά 16 κατηγορούμενους για την υπόθεση με τους «αχυρανθρώπους» στα νυχτερινά κέντρα της Θεσσαλονίκης. Ανάμεσά τους το γνωστό μοντέλο και ηθοποιός Ερρίκος Πετιλόν, που φέρεται ως εμπλεκόμενος στην υπόθεση.

Όπως αναφέρει η ΑΑΔΕ, έπειτα από πολύμηνη έρευνα, οι ελεγκτές ταυτοποίησαν τους επιχειρηματίες που στην πραγματικότητα ασκούσαν τη δραστηριότητα, κρυμμένοι πίσω από πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά ως διαχειριστές και μοναδικοί εταίροι των επιχειρήσεων. Συνεργοί τους φέρονται λογιστές, δικηγόρος και δεκάδες «αχυράνθρωποι» που χρησιμοποιήθηκαν ως πιόνια του κυκλώματος και φορτώθηκαν χρέη εκατομμυρίων από χρωστούμενες εισφορές και φόρους, με ένα καρουζέλ εταιρειών που άνοιγαν και έκλειναν, με λογιστικά τερτίπια και χωρίς να αποδίδουν ΦΠΑ.

Εντάλματα σύλληψης για επιχειρηματίες που διέφυγαν στο εξωτερικό

Την ώρα που οι πρώτοι συλληφθέντες οδηγούνται ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθούν, οι Αρχές αναζητούν τους πραγματικούς υπαίτιους, ανάμεσα στους οποίους φέρονται να βρίσκονται και δύο επιχειρηματίες, γνωστά ονόματα της νυχτερινής διασκέδασης στην συμπρωτεύουσα, που φέρονται να έχουν διαφύγει στο εξωτερικό.

Όπως ανέλυσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, το κύκλωμα ακολουθούσε μια γνώριμη στις διωκτικές αρχές τακτική: εταιρείες άνοιγαν και έκλειναν διαδοχικά, και όταν συσσωρεύονταν υπέρογκα χρέη προς το ελληνικό Δημόσιο, αυτά βάραιναν αποκλειστικά τους «αχυρανθρώπους». Η Κωνσταντία Δημογλίδου τόνισε τη δυσκολία των ερευνών σε τέτοιες περιπτώσεις, καθώς απαιτείται πολύπλοκη διαδικασία για να αποδειχθεί η πραγματική σχέση των σκιωδών ιδιοκτητών με τις εταιρείες και να στοιχειοθετηθεί η ποινική τους δίωξη.

Για όσους εμπλεκόμενους έχουν διαφύγει της σύλληψης, η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. ξεκαθάρισε ότι οι νομικές διαδικασίες θα προχωρήσουν κανονικά. Πέραν των εθνικών ενταλμάτων, οι Αρχές έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν στην έκδοση ευρωπαϊκών και διεθνών ενταλμάτων σύλληψης, προκειμένου οι κατηγορούμενοι να εντοπιστούν όπου κι αν βρίσκονται.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι εμπλεκόμενοι, που φέρονται εκ των εγκεφάλων του κυκλώματος, έχουν διαφύγει ήδη στην Βουλγαρία και την Γερμανία.