Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών για τον εντοπισμό των δραστών που ευθύνονται για την κλοπή καλωδίων από εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο Ελληνικό.

Σημειώνεται πως το συμβάν σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 28 Αυγούστου, γύρω στις 19:30, όταν άγνωστα άτομα κατάφεραν να προσπελάσουν τον προαύλιο χώρο του Κέντρου Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας (ΚΕΠΑΘΜ) και να αφαιρέσουν το υλικό. Η ΥΠΑ βρίσκεται σε άμεση και συνεχή συνεργασία με την ΕΛ.ΑΣ., παρέχοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον γρήγορο εντοπισμό των υπαιτίων.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΥΠΑ, το συμβάν έγινε αντιληπτό από την ιδιωτική εταιρεία security που είναι αρμόδια για τη φύλαξη των κτιριακών εγκαταστάσεων της, η οποία ειδοποίησε τις αστυνομικές αρχές και έγινε καταγραφή καθώς και ειδοποιήθηκε η ανάδοχος ιδιωτική εταιρεία που έχει την εγκατάσταση του συστήματος Voice Communication and Recording System ( VCRS ) και έκανε απογραφή των υλικών.

Τέλος, σύμφωνα με την ΥΠΑ από το περιστατικό, δεν επηρεάζεται η υλοποίηση του έργου εγκατάστασης του συστήματος VCRS και γνωστοποιεί πως προβλέπεται να καταθέσει μήνυση κατ’ αγνώστων.