Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, Αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης, επισκέφθηκε την Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, ξεκινώντας από τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας. Εκεί τον υποδέχθηκαν ο Διοικητής της Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης, Υποπτέραρχος Μάριος Μπαντουβάς, και ο Διοικητής της Σχολής, Ταξίαρχος Χρήστος Καραμάνης.

Στη συνέχεια, ο Αρχηγός επισκέφθηκε τη Σχολή Ικάρων, όπου τον υποδέχθηκε ο Διοικητής της, Υποπτέραρχος Ιωάννης Καραμάνης.

Κατά την επίσκεψη, ο Αντιπτέραρχος Γρηγοριάδης ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών αναβάθμισης των υποδομών και ξεναγήθηκε στους χώρους των δύο Σχολών.

Παράλληλα, έδωσε κατευθυντήριες οδηγίες, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεχούς βελτίωσης των συνθηκών Εκπαίδευσης και διαβίωσης των σπουδαστών, ώστε να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο κατάρτισης και επαγγελματικής ετοιμότητας.