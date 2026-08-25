Σε ένα καθεστώς παρατεταμένης ανησυχίας παραμένουν οι κάτοικοι της Κυψέλης μετά τις ζημιές και τις καθιζήσεις που προκάλεσε στην περιοχή η διέλευση του μετροπόντικα, στο πλαίσιο των εργασιών της Γραμμής 4 του Μετρό.

Στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου που διοργάνωσε η Πρωτοβουλία Κατοίκων, οι κάτοικοι ζήτησαν την άμεση διενέργεια στατικών μελετών και πλήρη διαφάνεια από την Ελληνικό Μετρό, ενώ παρέμβαση πραγματοποίησε και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, σημειώνοντας πως η εταιρεία απέστειλε μόλις χθες, Δευτέρα 24 Αυγούστου, στο Δημαρχείο τα πρώτα στοιχεία για 14 κτήρια της περιοχής.

Χάρης Δούκας: «Πρώτη παράδοση στοιχείων για 14 κτήρια – Δε βάζουμε νερό στο κρασί μας»

«Χθες είχαμε μια σημαντική εξέλιξη, καθώς μας απέστειλαν σήμερα, αλλά με όρους εμπιστευτικότητας, επιστολή της Αττικό Μετρό μαζί με ένα φλασάκι με δεδομένα» ανέφερε ο δήμαρχος Αθηναίων.

Όπως εξήγησε, ο Δήμος είχε αιτηθεί την έκθεση πραγματογνωμοσύνης, το ημερολόγιο του έργου για το διάστημα Ιανουαρίου – Ιουνίου 2026 και τις μελέτες αξιολόγησης ευστάθειας. Τα στοιχεία που παραδόθηκαν αφορούν την κατάσταση 14 κτηρίων πριν και μετά τη διέλευση του μετροπόντικα, καθώς και τη μεθοδολογία αξιολόγησης. Ο κ. Δούκας σημείωσε πως τα δεδομένα διαβιβάζονται άμεσα στους εξειδικευμένους συνεργάτες, όπως ο καθηγητής κ. Καλιαμπάκος, τονίζοντας:

«Είναι μια πρώτη προσπάθεια να έχουν και οι κάτοικοι και οι ειδικοί εμπειρογνώμονες μια εικόνα για 14 κτήρια. Περιμένουμε και τα υπόλοιπα. Θέλω εδώ να πω ότι δεν βάζουμε νερό στο κρασί μας. Θέλουμε οι κάτοικοι να είναι απολύτως ασφαλείς, θέλουμε πλήρη αποκατάσταση των ζημιών».

Πρόσθεσε δε πως στα μέσα Σεπτεμβρίου αναμένεται η παρουσίαση της μελέτης για τον τρόπο με τον οποίο θα συνεχιστεί η διάνοιξη της σήραγγας.

Κουτρουλάρης: «Οι ρηγματώσεις χτυπάνε τις κολώνες – Τι θα γίνει σε έναν σεισμό;»

Από την πλευρά των κατοίκων, ο Αλέξανδρος Κουτρουλάρης περιέγραψε μια συνεχώς επιδεινούμενη κατάσταση.

«Όλες οι ρηγματώσεις και οι ζημιές επεκτείνονται σε όλα τα κτίρια και χτυπάνε τα φέροντα στοιχεία πλέον των κτιρίων, δηλαδή τις κολώνες τους, τις σκάλες τους, τα κλιμακοστάσια. Και ακόμα δεν υπάρχει καμία εξέλιξη. Δεν έχει γίνει καμία μελέτη στατικότητας σε κανένα κτίριο» κατήγγειλε, συμπληρώνοντας ότι μέχρι στιγμής γίνονται μόνο δεκάλεπτες αυτοψίες φωτογράφισης των ζημιών.

Όπως εξήγησε, λόγω της διαφορικής καθίζησης, ορισμένες πλευρές των οικοδομών έχουν υποστεί μεγαλύτερη υποχώρηση, δεχόμενες φορτία που οι κολώνες δεν έχουν σχεδιαστεί να αντέχουν.

«Κανένας δε μας λέει, δεν υπάρχει κανένας επίσημος φορέας που έχει έρθει και μας έχει δώσει κάποια γνωμάτευση για την τρέχουσα κατάσταση των κτιρίων. Και το βασικό ερώτημα είναι τι θα γίνει σε περίπτωση σεισμού. Τι θα γίνει άμα μεθαύριο γίνει ένας σεισμός τεσσάρων, πέντε ρίχτερ;» διερωτήθηκε.

Ζητούν άμεση πρόσβαση των εμπειρογνωμόνων στα δεδομένα

Την ανάγκη να περάσουν όλα τα τεχνικά δεδομένα στα χέρια των ανεξάρτητων πραγματογνωμόνων υπογράμμισαν τα υπόλοιπα μέλη της Πρωτοβουλίας και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης.

«Αναμένουμε ακόμα τα στοιχεία. Ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα μας έρθουν σύντομα, ώστε οι δικοί μας εμπειρογνώμονες να κάνουν ασφαλέστερες και σοβαρές εκτιμήσεις για τις καταστάσεις των ακινήτων» σημείωσε το μέλος της Πρωτοβουλίας, Χρήστος Ρόκας.

«Αυτό το οποίο ζητάμε ξεκάθαρα είναι ότι αυτά τα στοιχεία πρέπει να φτάσουν στους πραγματογνώμονες για να μπορέσουν να κάνουν τις αντικειμενικές και τις αναγκαίες εκτιμήσεις και για να αντιληφθούμε τι έφταιξε…»

«Δε θέλουμε κανένα μπάζωμα, δε θέλουμε η Κυψέλη να γίνει Τέμπη» κατέληξε ο δημοτικός σύμβουλος, Πέτρος Κωνσταντίνου.