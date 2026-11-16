Να μεταφερθούν αμέσως και προσωρινά σε ασφαλή καταλύματα όλοι οι κάτοικοι των πολυκατοικιών στην Κυψέλη που έχουν κριθεί ακατάλληλες («κόκκινες») εξαιτίας των εργασιών για το μετρό, ζητά ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Με επιστολή του σήμερα, Δευτέρα 16 Νοεμβρίου, προς τη διοίκηση της Ελληνικό Μετρό Α.Ε., και συγκεκριμένα προς τον πρόεδρο Σπ. Χρυσανθόπουλο και τον διευθύνοντα σύμβουλο Χρ. Φαφούτη, ο δήμαρχος υπογραμμίζει ότι την ευθύνη, καθώς και το συνολικό κόστος για τη στέγαση των ενοίκων, θα πρέπει να αναλάβουν εξ ολοκλήρου η ίδια η εταιρεία και η ανάδοχος κατασκευάστρια.

Ολόκληρη η επιστολή του Δημάρχου Αθηναίων

«Κύριε Πρόεδρε,

Κύριε Διευθύνοντα Σύμβουλε,

Οι ως τώρα έλεγχοι από τους πραγματογνώμονες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, έχουν χαρακτηρίσει ως «κόκκινες» πολυκατοικίες, όπως αυτή επί της οδού Σπετσών 92-94.

Μάλιστα πρόσφατα πληροφορηθήκαμε από επιστολή της εταιρείας σας προς τους πληγέντες κατοίκους της Κυψέλης, ότι οι πραγματογνώμονες συνέστησαν να ληφθούν άμεσα μέτρα στην εν λόγω πολυκατοικία «για την βελτίωση και αποκατάσταση της εδραίωσης των αντίστοιχων πέδιλων της πρόσοψης».

Δηλαδή επισημαίνουν άμεσο κίνδυνο.

Είναι αναγκαίο να ληφθούν επειγόντως μέτρα για την προστασία των κατοίκων στις οικοδομές αυτές.

Ζητώ την άμεση προσωρινή μετεγκατάσταση όλων των διαμενόντων στις κόκκινες πολυκατοικίες, σε ασφαλή καταλύματα, με ευθύνη και έξοδα της εταιρείας σας και της κατασκευάστριας εταιρείας του έργου.

Αναμένοντας τις ενέργειές σας το ταχύτερο δυνατόν.

Με εκτίμηση,

Χάρης Δούκας.»