Μια παραλία στην Κεφαλονιά μετατράπηκε πρόσφατα σε έναν υπαίθριο καλλιτεχνικό χώρο, χάρη στη δημιουργικότητα της Christine.

Χρησιμοποιώντας φυσικά υλικά, όπως βότσαλα, ξύλα και άλλα αντικείμενα που βρέθηκαν στην ακτή, δημιούργησε μια σειρά από εντυπωσιακά έργα τέχνης, αναδεικνύοντας τη δημιουργική της φαντασία.

Ανάμεσα στις δημιουργίες ξεχωρίζουν ένα πολύχρωμο πουλί, ένα περίτεχνο καράβι με κατάρτι από ξύλο και πανί από βότσαλα, στολισμένο με μια ελληνική σημαία, μια γοργόνα, ένας ήλιος που ατενίζει τη θάλασσα, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου και ένα σπιράλ έργο τέχνης.

Οι φωτογραφίες από τα έργα της Christine δημοσιεύτηκαν στη σελίδα του Facebook «Best of Kefalonia».

Πηγή: inkefalonia.gr