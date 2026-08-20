Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Προσθήκη του zougla.gr στην Google

Η αλματώδης αύξηση των επώνυμων προσφυγών κατά 43% στην Επιθεώρηση Εργασίας αποτυπώνει μια κομβική μετατόπιση στην κουλτούρα των εργαζομένων, οι οποίοι αποφασίζουν πλέον να θέσουν ξεκάθαρα όρια. Η εξέλιξη αυτή δεν υποδηλώνει απαραίτητα μια απότομη έξαρση της παραβατικότητας, αλλά αντικατοπτρίζει την πληρέστερη ενημέρωση και τη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα των θυμάτων να σπάσουν τη σιωπή τους.

Η ακτινογραφία των 455 καταγεγραμμένων υποθέσεων αποδεικνύει ότι η βία στο χώρο εργασίας σπάνια παίρνει σωματική μορφή.

Αντίθετα, εκδηλώνεται κυρίως μέσα από την ψυχολογική και λεκτική κακοποίηση, η οποία αγγίζει το 79% των περιστατικών. Συστηματικές προσβολές, εκφοβισμός, απαξίωση και ασφυκτική πίεση συνθέτουν μια καθημερινότητα που δυσκολεύει την τεκμηρίωση, αλλά τραυματίζει βαθιά το εργασιακό κλίμα.

Η σωματική βία (15%) και η σεξουαλική παρενόχληση (6%) συμπληρώνουν την εικόνα, ενώ καταγράφονται για πρώτη φορά και περιστατικά παρενόχλησης μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου.

Η ρίζα του προβλήματος εντοπίζεται στην κατάχρηση της θέσης ισχύος. Στο 73% των περιπτώσεων, η επιθετική συμπεριφορά ασκείται από πάνω προς τα κάτω, δηλαδή από εργοδότες και προϊσταμένους προς υφισταμένους.

Παράλληλα, παρατηρείται σημαντική ενεργοποίηση της ηλικιακής ομάδας 25-34 ετών, η οποία αντιπροσωπεύει πλέον το 21,8% των καταγγελιών. Αυτή η δυναμική παρουσία των νέων υπογραμμίζει τη μηδενική ανοχή τους σε καταχρηστικές πρακτικές.

Οι διαφοροποιήσεις ανάμεσα στους διάφορους επαγγελματικούς τομείς είναι έντονες. Ενώ ο μέσος δείκτης παραβατικότητας βρίσκεται στο 9%, τομείς όπως οι υπηρεσίες υγείας, η διαχείριση ακινήτων, η αισθητική, καθώς και οι νομικές και λογιστικές υπηρεσίες εκτοξεύονται έως και το 23%.

Στον αντίποδα, το λιανεμπόριο και ο τουρισμός εμφανίζουν ηπιότερα ποσοστά, γεγονός που αποδίδεται στους συστηματικούς και προληπτικούς ελέγχους.

Η επόμενη μέρα επικεντρώνεται στην πρόληψη. Η δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών, ιδιαίτερα όταν ο εργαζόμενος παραμένει στην εταιρεία, αποδεικνύεται αποτελεσματικός μηχανισμός εκτόνωσης.

Ταυτόχρονα, η υποβολή 271 νέων κανονισμών εργασίας με ειδικές πρόνοιες για τη βία, σε συνδυασμό με τις στοχευμένες ενημερώσεις σε χιλιάδες επιχειρήσεις, θέτουν τις βάσεις για ένα ασφαλέστερο εργασιακό περιβάλλον.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #bullying #επιθεώρηση #εργασία #νέοι