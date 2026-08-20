Η αλματώδης αύξηση των επώνυμων προσφυγών κατά 43% στην Επιθεώρηση Εργασίας αποτυπώνει μια κομβική μετατόπιση στην κουλτούρα των εργαζομένων, οι οποίοι αποφασίζουν πλέον να θέσουν ξεκάθαρα όρια. Η εξέλιξη αυτή δεν υποδηλώνει απαραίτητα μια απότομη έξαρση της παραβατικότητας, αλλά αντικατοπτρίζει την πληρέστερη ενημέρωση και τη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα των θυμάτων να σπάσουν τη σιωπή τους.

Η ακτινογραφία των 455 καταγεγραμμένων υποθέσεων αποδεικνύει ότι η βία στο χώρο εργασίας σπάνια παίρνει σωματική μορφή.

Αντίθετα, εκδηλώνεται κυρίως μέσα από την ψυχολογική και λεκτική κακοποίηση, η οποία αγγίζει το 79% των περιστατικών. Συστηματικές προσβολές, εκφοβισμός, απαξίωση και ασφυκτική πίεση συνθέτουν μια καθημερινότητα που δυσκολεύει την τεκμηρίωση, αλλά τραυματίζει βαθιά το εργασιακό κλίμα.

Η σωματική βία (15%) και η σεξουαλική παρενόχληση (6%) συμπληρώνουν την εικόνα, ενώ καταγράφονται για πρώτη φορά και περιστατικά παρενόχλησης μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου.

Η ρίζα του προβλήματος εντοπίζεται στην κατάχρηση της θέσης ισχύος. Στο 73% των περιπτώσεων, η επιθετική συμπεριφορά ασκείται από πάνω προς τα κάτω, δηλαδή από εργοδότες και προϊσταμένους προς υφισταμένους.

Παράλληλα, παρατηρείται σημαντική ενεργοποίηση της ηλικιακής ομάδας 25-34 ετών, η οποία αντιπροσωπεύει πλέον το 21,8% των καταγγελιών. Αυτή η δυναμική παρουσία των νέων υπογραμμίζει τη μηδενική ανοχή τους σε καταχρηστικές πρακτικές.

Οι διαφοροποιήσεις ανάμεσα στους διάφορους επαγγελματικούς τομείς είναι έντονες. Ενώ ο μέσος δείκτης παραβατικότητας βρίσκεται στο 9%, τομείς όπως οι υπηρεσίες υγείας, η διαχείριση ακινήτων, η αισθητική, καθώς και οι νομικές και λογιστικές υπηρεσίες εκτοξεύονται έως και το 23%.

Στον αντίποδα, το λιανεμπόριο και ο τουρισμός εμφανίζουν ηπιότερα ποσοστά, γεγονός που αποδίδεται στους συστηματικούς και προληπτικούς ελέγχους.

Η επόμενη μέρα επικεντρώνεται στην πρόληψη. Η δυνατότητα εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών, ιδιαίτερα όταν ο εργαζόμενος παραμένει στην εταιρεία, αποδεικνύεται αποτελεσματικός μηχανισμός εκτόνωσης.

Ταυτόχρονα, η υποβολή 271 νέων κανονισμών εργασίας με ειδικές πρόνοιες για τη βία, σε συνδυασμό με τις στοχευμένες ενημερώσεις σε χιλιάδες επιχειρήσεις, θέτουν τις βάσεις για ένα ασφαλέστερο εργασιακό περιβάλλον.