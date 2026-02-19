Σε εξέλιξη βρίσκονται εργασίες για την αναβάθμιση της κεντρικής οδικής αρτηρίας που συνδέει τη Θεσσαλονίκη με την Πυλαία, το Πανόραμα, το Ασβεστοχώρι και το Χορτιάτη.

Οι εργασίες ξεκίνησαν αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης από τον Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, τον περασμένο Δεκέμβριο, και προβλέπονται εκτεταμένες ασφαλτοστρώσεις, χρησιμοποίηση αντιολισθηρού ασφαλτοτάπητα, τοποθέτηση νέων στηθαίων ασφαλείας, τεχνικά έργα σε υπάρχουσες γέφυρες, τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων, αντικατάσταση κατεστραμμένων πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης, καθαρισμός ερεισμάτων και αποψίλωση ανεπιθύμητης βλάστησης.

Την πορεία των τεχνικών επεμβάσεων που εξελίσσονται αυτό το διάστημα, από τη διασταύρωση της οδού Αναπαύσεως (Κοιμητήρια Πανοράματος) έως τον Τερματικό Σταθμό των Λεωφορείων, στη διασταύρωση του Χορτιάτη, επιθεώρησε ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας, συνοδευόμενος από το Δήμαρχο Πυλαίας – Χορτιάτη, Ιγνάτιο Καϊτεζίδη.

Επίσης παρουσίασε επί χάρτου, το σχεδιασμό για την έναρξη – το αμέσως επόμενο διάστημα – εργασιών αναβάθμισης ενός ακόμη καίριου οδικού άξονα που διέρχεται από το Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη, του δρόμου Θεσσαλονίκης – Ασβεστοχωρίου – Χορτιάτη- Κορυφής Κισσού, αλλά και του επαρχιακού οδικού δικτύου που συνδέει τον Άγιο Βασίλειο με τον ισόπεδο κόμβο προς Χορτιάτη.

