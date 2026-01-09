Τα εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα, συνεχίζουν να αποτελούν ένα διαχρονικό και ιδιαίτερα ανησυχητικό πρόβλημα, αναδεικνύοντας τις σοβαρές ελλείψεις, τόσο στην οργάνωση της εργασίας όσο και στην εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας. Πίσω από τους αριθμούς, βρίσκονται ανθρώπινες ζωές, οικογένειες και καθημερινότητες που ανατρέπονται βίαια.

Η πρόληψη, η ουσιαστική ενημέρωση και η ανάληψη ευθύνης από εργοδότες και εργαζόμενους, αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες, για τη μείωση των ατυχημάτων και τη διαμόρφωση ενός ασφαλέστερου εργασιακού περιβάλλοντος.

Στην εκπομπή «Μέρα με Χρώμα» της ΕΡΤ3 μίλησε ο Ανδρέας Στοϊμενίδης, πρόεδρος της ΟΣΕΤΕΕ και πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία στην Ελλάδα, παρουσιάζοντας στοιχεία έρευνας, που καταγράφει τον υψηλό αριθμό εργατικών ατυχημάτων και δυστυχημάτων στη χώρα.

Όπως ανέφερε, μόνο για το 2025, έχουν καταγραφεί 201 θάνατοι σε χώρους εργασίας, ενώ η έρευνα, που ξεκίνησε το 2022, αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη Φεβρουαρίου. Οι κλάδοι με τις περισσότερες απώλειες παραμένουν ο αγροτικός και ο κατασκευαστικός, με τον τελευταίο να καταγράφει για πρώτη φορά περισσότερα θανατηφόρα περιστατικά από τον αγροτικό τομέα.

Ο κ. Στοϊμενίδης τόνισε ότι οι συνθήκες εργασίας είναι ιδιαίτερα δύσκολες και κατηγόρησε την Πολιτεία, για έλλειψη ουσιαστικής αντιμετώπισης του προβλήματος, επισημαίνοντας την απουσία προληπτικών ελέγχων, τη μη λήψη επαρκών μέτρων και την έλλειψη επίσημης και ολοκληρωμένης καταγραφής των περιστατικών. Όπως σημείωσε, παρατηρείται σημαντική υποκαταγραφή, ενώ οι ανθρώπινες απώλειες κατά την διάρκεια της εργασίας, κορυφώνονται το 2025.

Αναφερόμενος στη σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, υπογράμμισε ότι στην Ευρώπη, δίνεται έμφαση στην ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών με προληπτικό χαρακτήρα, σε αντίθεση με την Ελλάδα, όπου οι μηχανισμοί αυτοί λειτουργούν με σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και τεχνολογική υποδομή.

Παράλληλα, τόνισε τη σημασία του κοινωνικού διαλόγου μεταξύ εργαζομένων, εργοδοτών και κυβερνήσεων, καθώς και της ύπαρξης συλλογικών συμβάσεων εργασίας, οι οποίες συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας στην πράξη.