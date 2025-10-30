Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Μια ζοφερή εικόνα της ελληνικής εργασιακής πραγματικότητας περιέγραψε ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου και Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής, Στέλιος Βοργιάς, παρουσιάζοντας στοιχεία που προκαλούν σοκ: στην Ελλάδα του 2024, κάθε 36 ώρες, ένας εργαζόμενος πεθαίνει εν ώρα εργασίας.

«Τα περιστατικά παραμένουν σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα», προειδοποίησε ο κ. Βοργιάς, τονίζοντας πως η πολιτεία δείχνει να παρακολουθεί αμέτοχη, λες και οι θάνατοι στα εργοτάξια είναι «παράπλευρες απώλειες» της ανάπτυξης.

Μόνο στην Κρήτη, καταγράφηκαν φέτος 540 εργατικά ατυχήματα, εκ των οποίων 480 σε Ηράκλειο και Λασίθι, κυρίως στον κατασκευαστικό κλάδο — εκεί όπου τα μέτρα ασφάλειας υπάρχουν μόνο στα χαρτιά, και οι εργάτες δουλεύουν εξαντλητικά ωράρια, με ελάχιστη εποπτεία.

Ωστόσο, το πιο ανατριχιαστικό στοιχείο αφορά την παιδική εργασία, που –όπως φαίνεται– επιστρέφει επικίνδυνα στη δημόσια σφαίρα.

Σύμφωνα με την Επιθεώρηση Εργασίας Ηρακλείου, οι αιτήσεις για απασχόληση ανηλίκων εκτοξεύθηκαν από 292 το 2021, σε 1.543 το 2024, με 250 να απορρίπτονται.

«Η κατάσταση έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο», δήλωσε ο Βοργιάς, καταγγέλλοντας ότι η Επιθεώρηση Εργασίας δεν παρέχει καν στο Εργατικό Κέντρο τα απαραίτητα στοιχεία για το είδος και τις συνθήκες αυτών των «νόμιμων» παιδικών δουλειών.

«Δεν γνωρίζουμε αν τηρούνται οι βασικές προϋποθέσεις — το είδος της εργασίας, η έντασή της, το ωράριο. Η αδιαφάνεια έχει γίνει κανόνας», πρόσθεσε.

Τα επίσημα νούμερα, λέει, είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Πίσω τους κρύβονται δεκάδες αδήλωτα ατυχήματα, εργάτες που δουλεύουν χωρίς εξοπλισμό και ανήλικοι που επιστρέφουν στα μεροκάματα αντί στα Σχολεία.

«Όταν κάθε μιάμιση μέρα ένας εργαζόμενος πεθαίνει στη δουλειά, δεν μιλάμε για “μεμονωμένα περιστατικά”. Μιλάμε για μια θεσμοθετημένη αδιαφορία, για ένα Κράτος που έχει αποδεχθεί να θυσιάζει ζωές στο όνομα της “ανάπτυξης”», κατέληξε ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου.

Με πληροφορίες από Ert News