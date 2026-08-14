Στο Νοσοκομείο Βόλου διακομίστηκε το πρωί της Παρασκευής (14/8) ένας 60χρονος ιδιοκτήτης φούρνου στο κέντρο της πόλης, έπειτα από σοβαρό εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε στον χώρο εργασίας του.

Όπως αναφέρει το gegonota.news, ο άνδρας βρισκόταν κανονικά στο αρτοποιείο και εργαζόταν, όταν μηχάνημα που χρησιμοποιείται στη διαδικασία παραγωγής προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό στο χέρι του, με αποτέλεσμα να χάσει τρία δάχτυλα.

Αμέσως μετά το περιστατικό, ο 60χρονος μεταφέρθηκε αιμόφυρτος στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου οι γιατροί προχώρησαν στην αντιμετώπιση των τραυμάτων του.

Παρά τη σοβαρότητα του τραυματισμού, η κατάσταση της υγείας του, σύμφωνα με το gegonota.news, δεν προκαλεί ανησυχία, καθώς ο άνδρας δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.

Ο 60χρονος αναμένεται να υποβληθεί το απόγευμα σε χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση των τραυμάτων που προκλήθηκαν από το μηχάνημα. Παράλληλα, αναμένεται να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το εργατικό ατύχημα.