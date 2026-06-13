Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου 13 Ιουνίου με θύμα μια 56χρονη στη Θεσσαλονίκη.

Κατά τις 7:30 το πρωί, η εργαζόμενη γυναίκα συνεθλίβη από βιομηχανικό πλυντήριο εντός της επιχείρησης, όπου εργαζόταν στην βιομηχανική περιοχή της Σίνδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να παγιδεύτηκε το χέρι της στους άξονες του μηχανήματος, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί βίαια μέχρι το ύψος του ώμου. Ωστόσο, οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας δεν έχουν διευκρινιστεί μέχρι στιγμής.

Στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, οι αστυνομικές Αρχές και η Πυροσβεστική.

Σημειώνεται πως η 56χρονη ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από το πλυντήριο και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Τα αίτια του τραγικού δυστυχήματος διερευνώνται από τις αστυνομικές Αρχές.

Πηγή: Thestival