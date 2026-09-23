Θανάσιμος ήταν ο τραυματισμός του 52χρονου χειριστή εκσκαφέα, ο οποίος έκανε εργασίες κοντά στην ιερά μονή Ιβήρων Αγίου Όρους και έπεσε σε παρακείμενο γκρεμό όταν το μηχάνημα εξετράπη.

Ο 52χρονος μετά την ανάσυρσή του από πυροσβέστες μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Καρυών χωρίς τις αισθήσεις του.

Λίγη ώρα αργότερα, σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στην επιχείρηση για την ανάσυρση του 52χρονου συμμετείχαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καρυών Αγίου Όρους.