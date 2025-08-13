Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας προχώρησε σε σοβαρή καταγγελία σχετικά με τη ΒΙΠΕ, όπου χθες (12/8), ξέσπασε πυρκαγιά. Η ανακοίνωση του δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού οργάνου αναφέρει πως, ενώ η ΒΙΠΕ καίγεται, εργοστάσια λειτουργούν κανονικά, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των εργαζομένων.

Παράλληλα, ζητά την εκκένωση της περιοχής και καλεί τους εργαζόμενους να επικοινωνούν με το Εργατικό Κέντρο σε περίπτωση εργοδοτικής αυθαιρεσίας.

Η ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου

«Την ώρα που στην περιοχή της Βιομηχανικής Ζώνης δεν έχει αποσοβηθεί ο κίνδυνος αναζωπύρωσης, αφού παραμένουν ακόμη διάσπαρτες φλόγες, επιμένουν οι ισχυροί άνεμοι και υπάρχουν ενεργές εστίες σε παρακείμενες περιοχές, εργάτες εξακολουθούν να δουλεύουν κανονικά με κίνδυνο της ζωής τους για να μη χάσουν τα κέρδη τους οι βιομήχανοι.

Απαιτούμε να σταματήσει τώρα η λειτουργία όλων των επιχειρήσεων της περιοχής, που είναι εκτεθειμένες σε πιθανότητα πυρκαγιάς, χωρίς να στερηθούν οι εργαζόμενοι το μεροκάματό τους. Ακόμα καλούμε τους εργαζομένους να επικοινωνούν αμέσως μαζί μας σε κάθε περίπτωση εργοδοτικής αυθαιρεσίας.

ΝΑ ΜΗΝ ΚΙΝΔΥΝΕΥΣΕΙ Η ΖΩΗ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥΣ!».

Η ανακοίνωση της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ αναφέρεται ότι οι ζημιές στην περιοχή από τη φωτιά περιορίζονται σε ένα εγκαταλελειμμένο κτήριο και μια αποθήκη και ότι η λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου αποκαθίσταται σταδιακά, ακολουθώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας.

«Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εκτός των ορίων του Επιχειρηματικού Πάρκου Πάτρας, την Τρίτη 12 Αυγούστου, στην Κάτω Αχαΐα, κατέκαψε περιμετρικά το Επιχειρηματικό Πάρκο, με τις απώλειες να περιορίζονται σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο και μία αποθήκη.

Η παροχή νερού υπήρξε αδιάλειπτη από το δίκτυο του Επιχειρηματικού Πάρκου, χάρη στη λειτουργία του ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους που διαθέτει η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ, επικουρώντας το δύσκολο έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Από το πρωί ξεκίνησε και η αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης. Η λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου αποκαθίσταται σταδιακά, ακολουθώντας όλα τα μέτρα ασφαλείας».