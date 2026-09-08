Στα χέρια των αστυνομικών αρχών έπεσε μία 36χρονη εργαζόμενη σε Κέντρο Υγείας της Θεσσαλονίκης, η οποία κατηγορείται ότι έκλεβε συστηματικά χρηματικά ποσά από την προϊσταμένη της.

Η γυναίκα συνελήφθη επ’ αυτοφώρω από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, την ώρα που αφαιρούσε το ποσό των 50 ευρώ από την τσάντα του θύματος.

Από τη μετέπειτα έρευνα των Αρχών, αποκαλύφθηκε ότι η δράση της είχε ξεκινήσει από τον Μάρτιο του 2026. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι μηνών, η 36χρονη αφαιρούσε επανειλημμένα χρηματικά ποσά, με τη συνολική λεία της να αγγίζει τα 1.000 ευρώ. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή.