Απίστευτες πρακτικές που επιστρατεύουν ορισμένοι εργοδότες για να παρακάμψουν την ψηφιακή κάρτα εργασίας και τους ελέγχους της Επιθεώρησης Εργασίας αποδέχθηκε αποκλειστικό ρεπορτάζ του δημοσιογράφου Θοδωρή Βγενή στο ERTnews.

Από εικονικούς «υπεύθυνους» και εργαζόμενους που μετατρέπονται εν ριπή οφθαλμού σε πελάτες, μέχρι ακραίες κρυψώνες σε φέρετρα και ψυγεία, οι επιθεωρητές καταγράφουν μια σειρά από ευφάνταστες αλλά εντελώς παράνομες μεθοδεύσεις. Στόχος των εργοδοτών δεν είναι άλλος από την αποφυγή των τσουχτερών προστίμων και την καταστρατήγηση της εργατικής νομοθεσίας.

Οι έλεγχοι της Επιθεώρησης Εργασίας έχουν ενταθεί ενόψει της θερινής περιόδου, ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές όπου η απασχόληση χτυπά «κόκκινο».

Πως προσπαθούν να προσπεράσουν την ψηφιακή κάρτα

Μία από τις συνηθέστερες πρακτικές αφορά τον τεχνητό χαρακτηρισμό των εργαζομένων ως «υπευθύνων», προκειμένου να εξαιρούνται στην πράξη από την υποχρέωση εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας. Σε έλεγχο που διενεργήθηκε σε σούπερ μάρκετ, οι επιθεωρητές διαπίστωσαν έκπληκτοι ότι σχεδόν όλο το προσωπικό εμφανιζόταν ως υπεύθυνος κάποιου τμήματος -από τα αλλαντικά και τα ταμεία μέχρι τους διαδρόμους και τα χαρτικά- παρότι εκτελούσαν κανονικά καθήκοντα απλών υπαλλήλων.

Παράλληλα, στα beach bars και στους χώρους εστίασης επιστρατεύεται μια άλλη τακτική. Μόλις κάνει την εμφανίσει του το κλιμάκιο των ελεγκτών, οι σερβιτόροι αφήνουν τους δίσκους, κάθονται στις ξαπλώστρες ή βουτούν στη θάλασσα, παριστάνοντας τους πελάτες! Σε χαρακτηριστική περίπτωση, εργαζόμενος που εξυπηρετούσε κόσμο μετατράπηκε ξαφνικά σε… λουόμενο, με τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης να αναλαμβάνει προσωρινά το σέρβις.

Συχνό είναι επίσης το φαινόμενο της πρόωρης προσέλευσης. Εργαζόμενοι φτάνουν στον χώρο μία ή μιάμιση ώρα νωρίτερα χωρίς να χτυπούν κάρτα, και σε περίπτωση ελέγχου υποστηρίζουν ότι βρίσκονται εκεί απλώς για να πιουν τον καφέ τους. Ωστόσο, οι επιθεωρητές απορρίπτουν τέτοιους ισχυρισμούς όταν διαπιστώνεται ότι παρέχεται κανονική εργασία.

Κρυψώνες σε φέρετρα, ψυγεία και δοκιμαστήρια

Τα πιο ακραία περιστατικά που κατέγραψε η Επιθεώρηση Εργασίας ξεπερνούν κάθε φαντασία. Σε βιοτεχνία ξυλείας, ο εργοδότης ζήτησε από τους εργαζομένους να κρυφτούν μέσα σε… φέρετρα για να γλιτώσουν τον έλεγχο!

Αντίστοιχα, σε βιομηχανία τυποποιημένων προϊόντων, οι ελεγκτές εντόπισαν υπαλλήλους κρυμμένους μέσα σε ψυκτικούς θαλάμους, ενώ σε κατάστημα ένδυσης, οι εργαζόμενοι είχαν στριμωχτεί στα δοκιμαστήρια, με την ιδιοκτήτρια να ισχυρίζεται ψευδώς ότι δούλευε μόνη της.