Με μια σκληρή ανακοίνωσή του το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο (ΠΑΜΕ), χαρακτηρίζει «εργοδοτικό έγκλημα» το τραγικό δυστύχημα στο εργοστάσιο «Βιολάντα».

«Δεν είναι τραγωδία, δεν είναι ατύχημα, δεν είναι “η κακιά στιγμή”. Είναι μια ακόμα εργοδοτική δολοφονία», αναφέρει.

Η ανακοίνωση του ΠΑΜΕ

Για το εργοδοτικό έγκλημα στο εργοστάσιο ΒΙΟΛΑΝΤΑ στα Τρίκαλα

Η έκρηξη στο εργοστάσιο ΒΙΟΛΑΝΤΑ στα Τρίκαλα, που οδήγησε στον θάνατο μέχρι στιγμής τέσσερις εργάτριες και στον τραυματισμό επτά ακόμη εργαζομένων, δεν είναι τραγωδία, δεν είναι ατύχημα, δεν είναι «η κακιά στιγμή». Είναι μια ακόμα εργοδοτική δολοφονία. Εργάτες σκοτώθηκαν και σακατεύτηκαν για τα κέρδη του βιομήχανου. Αυτή είναι η ωμή αλήθεια.

Οι νεκροί και οι τραυματίες στα Τρίκαλα προστίθενται στον μακρύ και μαύρο κατάλογο των εργοδοτικών εγκλημάτων στους χώρους δουλειάς. 201 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα στο 2025 σε εργοστάσια, εργοτάξια, αποθήκες, καταστήματα. Είναι καθημερινότητα πλέον άνθρωποι να φεύγουν το πρωί για το μεροκάματο, και να μην επιστρέφουν ποτέ στα σπίτια και τις οικογένειες τους.

Τεράστιες είναι οι ευθύνες του κράτους και όλων των κυβερνήσεων διαχρονικά. Με τους αντεργατικούς νόμους τους και τις πολιτικές τους μετατρέπουν τους χώρους δουλειάς σε παγίδες θανάτου. Δίνουν λευκή επιταγή στην εργοδοσία να παραβιάζει κανόνες, να αγνοεί προειδοποιήσεις. Όταν τα μέτρα υγείας και ασφάλειας θεωρούνται «εμπόδιο» στην ανταγωνιστικότητα και στην κερδοφορία, τότε το αποτέλεσμα είναι αναμενόμενο και το έγκλημα προδιαγεγραμμένο.

Δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα και όταν τα συνδικάτα προειδοποιούν, ακόμα και όταν ζητούν μέτρα, το κράτος κάνει πως δεν βλέπει. Για αυτό οι συνεχείς παρεμβάσεις του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων όλο το προηγούμενο διάστημα, με αιτήματα για την ουσιαστική λήψη μέτρων Υγείας και Ασφάλειας στους χώρους δουλειάς και ειδικά στη συγκεκριμένη επιχείρηση, αγνοήθηκαν.

Το ΠΑΜΕ εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στις οικογένειες των νεκρών εργατριών και στους συναδέλφους τους, ενώ εύχεται γρήγορη και πλήρη ανάρρωση στους τραυματίες. Απαιτούμε να διερευνηθούν πλήρως και χωρίς καμία συγκάλυψη τα αίτια του συγκεκριμένου εργοδοτικού εγκλήματος και να καταλογιστούν όλες οι ευθύνες.

Η απόφαση του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων για την πραγματοποίηση συγκέντρωσης διαμαρτυρίας σήμερα, Δευτέρα, στις 6 μ.μ., και την κήρυξη 24ωρης απεργίας αύριο, Τρίτη 27 Γενάρη, με σύνθημα «Όχι άλλοι νεκροί εργάτες στο βωμό των κερδών», αποτελεί απάντηση στους διάφορους θλιβερούς παρατρεχάμενους που, μπροστά σε νεκρούς και τραυματίες εργάτες, κλαψουρίζουν στα κανάλια για τη «ζημιά που έχει πάθει η επιχειρηματικότητα».

Καλούμε τα σωματεία να δυναμώσουν τον αγώνα για ουσιαστικά μέτρα Υγείας και Ασφάλειας σε όλους τους χώρους δουλειάς. Να μη συμβιβαστούμε με τη βαρβαρότητα που γεννά νεκρούς και σακατεμένους εργάτες, για να μη θρηνήσουμε άλλους συναδέλφους μας στο όνομα των κερδών τους.

Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας!

Διαδήλωση και 24ωρη απεργία κήρυξε το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων για την τραγωδία

Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας καλεί το απόγευμα της Δευτέρας (26/1), το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων μετά την έκρηξη στο εργοστάσιο μπισκοτοποιίας «Βιολάντα», που στοίχισε τη ζωή σε τέσσερις εργάτριες, ενώ παράλληλα κήρυξε 24ωρη απεργία για την Τρίτη (27/1).

«Δυστυχώς οι μόνιμες παρεμβάσεις μας όλο το προηγούμενο διάστημα για μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς δεν εισακούονται» αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του το Εργατικό Κέντρο.

«Όλοι οι εργάτες, όλος ο λαός να συμμετέχει στην απεργία και στις συγκεντρώσεις με απαίτηση να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του εγκλήματος να αποδοθούν ευθύνες και να δοθεί το μήνυμα σε εργοδοσία και Κυβέρνηση ότι πρέπει να παίρνονται όλα τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων», τονίζει.

«Να μην αντιμετωπίζονται ως αναλώσιμοι, αλλά ως άνθρωποι και εργαζόμενοι με δικαιώματα με πρώτο αυτό “Να γυρίζουν στο σπίτι τους ζωντανοί και ακέραιοι”», καταλήγει.