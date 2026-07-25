Καταγγελία για βανδαλισμό οικογενειακών τάφων στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών έφθασε στη «Ζούγκλα», προκαλώντας βαθιά αγανάκτηση και θλίψη στους συγγενείς των εκλιπόντων.

Εργασίες συντήρησης και κλαδέματος δέντρων από εξωτερικό συνεργείο εργολάβων μετατράπηκαν σε εφιάλτη, καθώς οι εργαζόμενοι προχώρησαν στην κοπή ολόκληρων κορμών!

Αποτέλεσμα αυτής της αμέλειας ήταν η ολοσχερής καταστροφή ενός οικογενειακού τάφου, ενώ τουλάχιστον άλλοι δέκα τάφοι στη σειρά υπέστησαν σοβαρότατες ζημιές.

Το εξοργιστικό είναι πως οι υπεύθυνοι των εργασιών έβλεπαν σε πραγματικό χρόνο την ανυπολόγιστη καταστροφή που προκαλούσαν, παρ’όλα αυτά συνέχιζαν απτόητοι τη δραστηριότητά τους, αδιαφορώντας πλήρως για τις συνέπειες.

Η εικόνα που αντικρίζει κανείς στον χώρο είναι αποκαρδιωτική: συντρίμμια, κατεστραμμένα μάρμαρα και ισοπεδωμένα μνημεία, με τους συγγενείς των γειτονικών τάφων πιθανότατα να μην έχουν λάβει ακόμη γνώση για την καταστροφή των περιουσιών και των ιερών αυτών χώρων.

Αξίζει να σημειωθεί η προκλητική αντίθεση με τη γειτονική πλευρά, όπου οι τάφοι είναι μεσοτοιχία με τους εβραϊκούς. Στην εκεί πλευρά, αν και πραγματοποιήθηκαν αντίστοιχες κοπές δέντρων, κανένας τάφος δεν υπέστη την παραμικρή φθορά, καθώς τα κλαδιά κοπήκαν με τη δέουσα προσοχή σε μικρά κομμάτια. Το γεγονός αυτό αποδεικνύει περίτρανα ότι η καταστροφή δεν ήταν αναπόφευκτη, αλλά αποτέλεσμα παντελούς έλλειψης επαγγελματισμού και στοιχειώδους σεβασμού.

Οι οικογένειες των θυμάτων βιώνουν ανείπωτη θλίψη, βλέποντας τους χώρους ανάπαυσης των δικών τους ανθρώπων να έχουν μετατραπεί σε συντρίμμια. Απαιτείται η άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών, η παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων και η άμεση αποκατάσταση των ζημιών. Η μνήμη των νεκρών δεν είναι αναλώσιμη και η απόδοση ευθυνών αποτελεί ελάχιστη απαίτηση δικαιοσύνης.