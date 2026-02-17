Για περισσότερες από 24 ώρες χωρίς νερό, έχουν μείνει οι κάτοικοι των πολυκατοικιών και των σπιτιών, στις οδούς Γρηγορίου Λαμπράκη, Εθνικής Αντιστάσεως και 25ης Μαρτίου στην Δραπετσώνα. Πιο συγκεκριμένα από το πρωί της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με καταγγελίες των κατοίκων της περιοχής στη «Ζούγκλα», έχει διακοπεί η υδροδότηση στις κατοικίες τους, καθώς έχουν σπάσει οι αγωγοί, εξαιτίας εργασιών που γίνονταν από συνεργεία για την τοποθέτηση οπτικών ινών στους συγκεκριμένους δρόμους.

Μέχρι σήμερα το πρωί στις 11:30 π.μ., οι συγκεκριμένες βλάβες στο δίκτυο δεν έχουν αποκατασταθεί με συνέπεια οι κάτοικοι να παραμένουν χωρίς νερό, ενώ σύμφωνα με την ενημέρωση της ΕΥΔΑΠ, δεν προβλέπεται να αποκατασταθούν πριν από τις 13:00 το μεσημέρι.

Όπως ανέφεραν οι κάτοικοι που επικοινώνησαν με τη «Ζούγκλα», η αρχική ενημέρωση που είχαν ήταν ότι η βλάβη θα αποκαθίστατο μέχρι τις 19:00 χθες το απόγευμα, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Επίσης επισήμαναν ότι χθες δεν υπήρχε κάποιος μηχανικός του Δήμου Δραπετσώνας – Κερατσινίου για να επιβλέπει τις εργασίες τοποθέτησης οπτικών ινών.

Μάλιστα στις συνεχείς κλήσεις τους προς την ΕΥΔΑΠ αλλά και τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου, δεν λάμβαναν κάποια συγκεκριμένη απάντηση, για το πότε θα αποκατασταθεί η βλάβη.

Η «Ζούγκλα», επικοινώνησε με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, για το συγκεκριμένο πρόβλημα, το οποίο όπως μας μετέφεραν γνωρίζουν από την πρώτη στιγμή έχοντας δεχθεί δεκάδες τηλέφωνα πολιτών, ενώ όπως επισήμανε η αρμόδια υπάλληλος, από το πρωί βρίσκονται στο σημείο ο αρμόδιος αντιδήμαρχος και υπάλληλοι της τεχνικής υπηρεσίας, που εργάζονται για την ταχύτερη αποκατάσταση της βλάβης.