Για μια «δυνητικά επικίνδυνη κακοκαιρία» κάνει λόγο ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κι επικεφαλής της μονάδας ΜΕΤΕΟ/ ΕΑΑ, Κώστας Λαγουβάρδος, μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, τα κυριότερα χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας θα είναι:

* Οι ισχυρές κατά τόπους βροχές και καταιγίδες τόσο στα ηπειρωτικά όσο και στα νησιωτικά τμήματα της χώρας. Τις πρώτες πρωινές ώρες, φαινόμενα θα εκδηλωθούν κυρίως στα Επτάνησα και τη Δυτική Ελλάδα, αλλά γρήγορα θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα, με την κεντρική και ανατολική ηπειρωτική χώρα, την Ανατολική και Νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, το Ανατολικό και Νότιο Αιγαίο να επηρεάζονται σημαντικά. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα θα ενισχυθούν στο Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο και στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

* Οι χαλαζοπτώσεις αναμένονται τις πρώτες πρωινές ώρες στα Επτάνησα και τη Δυτική Ελλάδα, ενώ από το απόγευμα στη Νότια Πελοπόννησο, στην Κρήτη, στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα.

* Οι θυελλώδεις άνεμοι στα πελάγη, ειδικότερα στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Η εξέλιξη αυτή του καιρού συνδέεται με μια ιδιαίτερα δυναμική διάταξη πάνω από την Κεντρική και Ανατολική Μεσόγειο και την ταυτόχρονη παρουσία δύο βαρομετρικών χαμηλών.

Σημειώνεται μάλιστα ότι σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση του επεισοδίου βροχόπτωσης (RPI), η οποία αναπτύχθηκε από τη μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το συγκεκριμένο επεισόδιο κατατάσσεται στην Κατηγορία 5 (Ακραία).

Όπως εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Λαγουβάρδος, ήδη από σήμερα, Τρίτη, είναι σχηματισμένο ένα βαθύ βαρομετρικό χαμηλό στη Νότια Ιταλία, το οποίο ονομάστηκε “ERMINIO” από την Ιταλική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με βροχές και καταιγίδες ανοιχτά ακόμη του Ιονίου. «Έχει κάποιες βροχές στην Κέρκυρα και στην Ήπειρο και μέχρι το τέλος της ημέρας αναμένονται βροχές στα δυτικά τμήματα, δηλαδή νησιά του Ιονίου, Ήπειρο και Δυτική Στερεά, χωρίς όμως τα σημερινά ύψη βροχής να μας ανησυχούν σε αυτές τις περιοχές. Αύριο, Τετάρτη, έχουμε, όμως, την εξής εξέλιξη: Παραμένει το βαρομετρικό χαμηλό εκεί στη Νότια Ιταλία και ανοιχτά του Ιονίου και δημιουργείται ένα βαρομετρικό χαμηλό -αυτό είναι το παράδοξο- από τη Βόρεια Αφρική, το οποίο περνάει πάνω από τη Λιβύη, την Κρήτη μέσα στην ημέρα, και έρχεται στο Αιγαίο προς το μεσημέρι της Τετάρτης. Την Τετάρτη το μεσημέρι θα έχουμε δύο βαρομετρικά χαμηλά, ένα στο Ιόνιο και ένα στο Αιγαίο, που ο συνδυασμός κάνει την κατάσταση πιο δύσκολη. Ειδικά αυτό του ανατολικού κομματιού του Αιγαίου, αυτό δηλαδή που έρχεται από την Αφρική, θα “δώσει” έντονες βροχοπτώσεις στα ανατολικά τμήματα, Πιερία, Θεσσαλία κυρίως στα ανατολικά τμήματα, Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής, σε ένα μεγάλο τμήμα της Ανατολικής και Βορειοανατολικής Πελοποννήσου, και στη συνέχεια στα νησιά Ανατολικού Αιγαίου και Δωδεκάνησα». Όπως σημειώνει, αυτό το χαμηλό, θα συνδυάζεται με πολύ θυελλώδεις νοτιοανατολικούς ανέμους, ειδικά στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο, στη θαλάσσια περιοχή της Ρόδου και μέχρι τις Κυκλάδες. «Θα φτάσουν τα 8-9 μποφόρ μέσο άνεμο και ριπές που θα ξεπεράσουν τα 110 χλμ. την ώρα, με πιθανότητα να δημιουργήσουν προβλήματα πέρα από τη ναυσιπλοΐα και στην ξηρά γιατί θα έχουμε πολύ ενισχυμένους ανέμους», σημειώνει.

Αναφορικά με την Αττική όπως τονίζει θα σημειωθούν βροχοπτώσεις από το πρωί, ωστόσο τα φαινόμενα θα ενταθούν από το μεσημέρι και το απόγευμα όπου αναμένεται να εκδηλωθούν καταιγίδες. «Μας ανησυχεί γιατί τα προβλεπόμενα ύψη βροχής είναι σχετικά υψηλά και δεδομένης της ευαισθησίας της Αττικής στα πλημμυρικά επεισόδια μικρής ή μεγάλης έντασης. Μας ανησυχεί επομένως και η Αττική», εξηγεί και προσθέτει ότι την Πέμπτη θα συνεχιστούν οι βροχές και στην Αττική, αλλά με μικρότερη ένταση. «Η αυριανή μέρα είναι η πιο δύσκολη και θα έλεγα από το μεσημέρι και μετά στις πιο πολλές περιοχές», αναφέρει ο κ. Λαγουβάρδος.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται από το ΜΕΤΕΟ/ ΕΑΑ, το πρώτο βαρομετρικό χαμηλό έχει σχηματιστεί στη θαλάσσια περιοχή νότια της Ιταλίας. Ταυτόχρονα, δεύτερο βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο βαθαίνει γρήγορα στην περιοχή του Αιγαίου, κινείται από την περιοχή της Βόρειας Αφρικής προς τα βόρεια-βορειοανατολικά. «Αυτό είναι το χαμηλό που συνδέεται άμεσα με τη σημαντική επιδείνωση του καιρού στη χώρα μας την Τετάρτη. Η δημιουργία αυτού του δεύτερου χαμηλού συνδέεται με σημαντικές θερμοκρασιακές διαφορές πάνω από την Αφρική», υπογραμμίζει το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ.

Σε σχετικό χάρτη του ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ παρουσιάζονται οι αποκλίσεις της θερμοκρασίας στα 850 hPa (σε σχέση με τη μέση τιμή της περιόδου 1991-2020) την Τετάρτη 01 Απριλίου 2026, 09:00. Πρόκειται, σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ, για μια ασυνήθιστη για την εποχή ψυχρή εισβολή που εντοπίζεται στη Βορειοδυτική Αφρική, με τις ψυχρές αέριες μάζες (αρνητικές θερμοκρασιακές αποκλίσεις) να μετατοπίζουν βορειότερα τις θερμές αέριες μάζες (θετικές θερμοκρασιακές αποκλίσεις) πάνω από τη Σαχάρα προς τη Μεσόγειο.

Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες

Εκ νέου συστάσεις απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Επίσης έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες Κρατικές Υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες:

* Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

* Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

* Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

* Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

* Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτήριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

* Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

* Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

* Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

* Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

* Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

* Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

* Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

* Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

* Καταφύγετε σε κτήριο ή σε αυτοκίνητο, διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος, χωρίς να ξαπλώσετε.

* Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

* Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

* Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

* Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

* Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

* Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

* Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

* Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού:

Αν πρόκειται να μετακινηθούν με το αυτοκίνητο:

* Να ενημερωθούν για τον καιρό και για την κατάσταση του οδικού δικτύου

* Να έχουν στο όχημά τους αντιολισθητικές αλυσίδες και το ρεζερβουάρ γεμάτο καύσιμα

* Να ταξιδεύουν, εφόσον είναι αναγκαίο, κατά προτίμηση στη διάρκεια της ημέρας προτιμώντας τους κεντρικούς δρόμους

* Να ενημερώνουν τους οικείους τους για τη διαδρομή που πρόκειται να ακολουθήσουν

* Να μεταβάλλουν το πρόγραμμα των μετακινήσεών τους ώστε να αποφεύγουν την αιχμή των καιρικών φαινομένων

* Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Αν μετακινούνται πεζή :

* Να ντύνονται με πολλά στρώματα από ελαφριά ρούχα αντί για ένα βαρύ ρούχο και να φορούν κατάλληλα παπούτσια ώστε να αποφύγουν τραυματισμούς λόγω της ολισθηρότητας

* Να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά την διάρκεια αιχμής των φαινομένων (έντονη χιονόπτωση, συνθήκες παγετού)

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό ή λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr

Επισυνάπτονται χάρτες του ΜΕΤΕΟ/ΕΑΑ με την πρόγνωση 3-ωρης βροχόπτωσης και πεδίου πιέσεων για την Τετάρτη 01 Απριλίου 2026 και το διάστημα 18:00-21:00 αλλά και των θερμοκρασιακών αποκλίσεων στα 850 hPa για την Τετάρτη 01 Απριλίου 2026 09:00 πάνω από τη Βόρεια Αφρική και την Ευρώπη.