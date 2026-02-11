Την ικανοποίησή του για τη συνάντηση που είχε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τις συμφωνίες που υπέγραψαν, αλλά και το κλίμα που επικράτησε στον ελληνοτουρκικό διάλογο, εξέφρασε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε ανάρτηση που έκανε στον λογαριασμό του στο X.

Ο Τούρκος πρόεδρος, στάθηκε και στη συμμαχία του ΝΑΤΟ, τονίζοντας ότι οι απειλές για τις δύο χώρες είναι πολλές και η συμμετοχή της Τουρκίας στο αμυντικό πρόγραμμα SAFE, εξυπηρετεί τα κοινά συμφέροντα.

Αναλυτικά η γραπτή δήλωση Ερντογάν:

Σήμερα, συναντηθήκαμε στην Άγκυρα με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη. Αξιολογήσαμε διεξοδικά τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να προωθήσουμε τις σχέσεις μας μέσω θετικών θεμάτων της ατζέντας. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με στόχο την αύξηση του διμερούς εμπορίου μας, το οποίο έφτασε τα 7 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι, στα 10 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ελπίζω ότι τα έγγραφα που υπογράψαμε θα ενισχύσουν περαιτέρω τη συμβατική βάση των σχέσεών μας. Πρέπει να ενεργούμε με αίσθημα ιστορικής ευθύνης όσον αφορά τις μειονότητες, οι οποίες αποτελούν το ανθρώπινο στοιχείο των σχέσεών μας.

Μοιράστηκα με τον Πρωθυπουργό τις προσδοκίες μας για την πλήρη απόλαυση των θρησκευτικών ελευθεριών και των εκπαιδευτικών ευκαιριών από την τουρκική μειονότητα στη Δυτική Θράκη. Στη συνάντησή μας, εκφράσαμε για άλλη μια φορά τις θέσεις μας σχετικά με το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο με ανοιχτό και ειλικρινή τρόπο.

Ως δύο σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, η Τουρκία και η Ελλάδα αντιμετωπίζουν πολλές εξελίξεις που απειλούν την ασφάλεια και τη σταθερότητα. Πιστεύουμε ότι η συμμετοχή της Τουρκίας στις αμυντικές πρωτοβουλίες που ξεκίνησαν πρόσφατα στην Ευρώπη εξυπηρετεί τα κοινά μας συμφέροντα.

Μαζί με τον Πρωθυπουργό, αξιολογήσαμε επίσης τις περιφερειακές εξελίξεις, ιδίως τη διαδικασία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και το Ειρηνευτικό Σχέδιο.

Αναφερθήκαμε επίσης σε ό,τι μπορεί να γίνει για την εδραίωση της σταθερότητας στη Συρία και για την ταχεία επαναφορά αυτής της αδελφικής χώρας σε θέση που θα συμβάλλει στην ειρήνη στην περιοχή.

Ως δύο γείτονες και σύμμαχοι, πιστεύω ειλικρινά ότι πρέπει να διατηρήσουμε ανοιχτούς τους διαύλους διαλόγου, με βάση μια κατανόηση που δίνει προτεραιότητα στη συνεργασία».