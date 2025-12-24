Σχεδόν ολόκληρο τον κόσμο είχε γυρίσει η Μαρία Παππά, που έχασε τη ζωή της στο τραγικό αεροπορικό δυστύχημα της Τρίτης, 23 Δεκεμβρίου, στην Τουρκία. Η Ελληνίδα αεροσυνοδός ήταν ερωτευμένη με τη δουλειά της για σχεδόν 20 χρόνια, προτού αλλάξει πόστο πριν από δύο μήνες και αρχίσει να ταξιδεύει με το lear jet που έπεσε χθες το βράδυ, ενώ μετέφερε τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων της Λιβύης.

Όπως πρώτη είχε αποκαλύψει η «Ζούγκλα», η άτυχη γυναίκα ήταν ένα εκ των οκτώ θυμάτων της συντριβής του Falcon 50.

Φίλοι και γνωστοί αποχαιρετούν τη Μαρία Παππά μέσω των social media, εκφράζοντας τη θλίψη και τον πόνο τους για τον χαμό της. Οι ίδιοι την περιγράφουν ως έναν εξαιρετικό άνθρωπο, ιδιαίτερα συναδελφικό.

Με καταγωγή από τη Ρόδο, η Μαρία Παππά εργαζόταν ως προϊσταμένη καμπίνας. Μετρούσε χιλιάδες ώρες πτήσεις είτε με επιβατικά αεροπλάνα, είτε με lear jet.

Η σταδιοδρομία της στον χώρο ξεκίνησε από την Ολυμπιακή Αεροπορία – αρχικά ως σεκιούριτι. Στη συνέχεια, όμως, υπέβαλε αίτηση, πέρασε τις διαδικασίες και φόρεσε τη στολή της αεροσυνοδού. Με τη διάλυση της εταιρείας, η Μαρία οδηγήθηκε σε υπηρεσίες του Δημοσίου, αλλά παρά τις δυσκολίες, δεν εγκατέλειψε τον χώρο των αερομεταφορών.

Το 2025 ήταν εξαιρετικά δύσκολο για την 42χρονη, καθώς έχασε την μητέρα της από καρκίνο, αλλά η ίδια συνέχισε να δουλεύει, σύμφωνα με το MEGA.

Τους τελευταίους 2-3 μήνες είχε αρχίσει να εργάζεται στη μαλτέζικη εταιρεία «Harmony Jets», πετώντας συνήθως με το μοιραίο Falcon 50 που συνετρίβη κοντά στην Άγκυρα.

Πρώην συνάδελφοι αναφέρουν ότι είχε «διακαή πόθο» να γίνει συνοδός πληρώματος, κάτι που «μαρτυρούν» και οι παλιές αναρτήσεις της στο LinkedIn. Συνομιλώντας με υπεύθυνους αεροπορικών εταιρειών περιέγραφε την εργασία αυτή ως «ονειρική».

Μάλιστα, η τελευταία της επαφή με εταιρεία VIP πτήσεων, που αναζητούσε αεροσυνοδό, ήταν μόλις τέσσερις μέρες πριν σημειωθεί η τραγωδία, σαν από προαίσθημα. Η ίδια είχε εκφράσει το ενδιαφέρον της για μια θέση αεροσυνοδού στη Μέση Ανατολή, όμως ο επικεφαλής πιλότος της είχε απαντήσει ότι είχε ήδη βρεθεί άτομο.

Η αγγελία για την οποία έδειξε ενδιαφέρον η Μαρία Παππά τέσσερις μέρες πριν την τραγωδία:

Στην προσωπική της ζωή, η αδικοχαμένη αεροσυνοδός διατηρούσε σχέση με τον σύντροφό της για 20 χρόνια. Στα περισσότερα ταξίδια ήταν μαζί. Πάντα δίπλα ο ένας στον άλλον, στα εύκολα και στα δύσκολα της ζωής.

«Γνωρίζω ότι δεν ήταν παντρεμένη. Ήταν πάρα πολύ αξιόλογο άτομο, ήταν η χαρά της ζωής, ήταν πολύ επαγγελματίας, προσπαθούσε να είναι πάντοτε τέλεια στη δουλειά της γι’ αυτόν τον λόγο και όλες τις συναντήσεις μας μου μιλούσε για τη δουλειά της. Γιατί ήταν κάτι με το οποίο είχε μεγάλο πάθος», δήλωσε φίλη της.

Ήταν εργατική και αγαπητή. Κατά τη διάρκεια της καριέρας της πέρασε από πολλές αεροπορικές εταιρείες, αφήνοντας πίσω της ένα καλό όνομα.