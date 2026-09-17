Για 12 η συνεχή χρονιά η Επιστημονική Επιτροπή του Ερρίκος Ντυνάν κατάρτισε και υλοποιεί – με δωρεάν συμμετοχή – ένα ολοκληρωμένο, υψηλού επιπέδου, εκπαιδευτικό πρόγραμμα, πιστοποιημένο και μοριοδοτούμενο από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.). Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα και πληρέστερα εκπαιδευτικά προγράμματα που πραγματοποιείται σε ετήσια βάση στη χώρα μας, προσφέροντας πολύτιμα εφόδια σε ιατρούς, αλλά και σε κάθε απασχολούμενο στον τομέα της υγείας. Το πρόγραμμα για το νέο ακαδημαϊκό έτος ξεκινά στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 και ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου 2027. Καλύπτει 34 θεματικές ενότητες και μοριοδοτείται από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο συνολικά με 68 μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης (CME-CPD credits). Σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME – UEMS και την αντίστοιχη έγκριση του Π.Ι.Σ., δίδονται σε κάθε συμμετέχοντα ιατρό δύο (2) μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης για την παρακολούθηση καθενός από τα 34 σεμινάρια.

Η παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι δωρεάν, με μόνη προϋπόθεση τη συμπλήρωση – ηλεκτρονικά – της φόρμας εγγραφής στο πρόγραμμα. Οι επιστημονικές εκδηλώσεις έχουν προγραμματισθεί να διεξάγονται κάθε Τετάρτη στο αμφιθέατρο του Νοσηλευτικού Κέντρου, διευκολύνοντας και τον ετήσιο προγραμματισμό των ενδιαφερομένων για τη συστηματική παρακολούθησή τους. Το πρόγραμμα της περιόδου 2026-2027 θα μεταδίδεται και livestreaming, με τη δυνατότητα ερωτήσεων σε chat. Έτσι είναι δυνατή η παρακολούθηση – και η μοριοδότηση – χωρίς να είναι προαπαιτούμενη η φυσική παρουσία στο Νοσηλευτικό Κέντρο.

Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για παρακολούθηση του εκάστοτε σεμιναρίου, καθώς και για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης και κάθε άλλη πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το τμήμα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης του Ερρίκος Ντυνάν, στο τηλ. 210.6972189 ή μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης scientific.education@dunant.gr

Αναλυτικά το πρόγραμμα της περιόδου 2026-27 στο link:

https://www.dunant.gr/el/news/ekpaideusi/iatriki ekpaideusi/moriodotoumena-2026- 2027/