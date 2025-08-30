«Το τελευταίο πράγμα που θυμάμαι είναι να σκύβω για να ανοίξω τον κλιματισμό του αυτοκινήτου». Αυτός είναι ισχυρισμός της 45χρονης οδηγού της Πόρσε, που προκάλεσε σοβαρό τροχαίο ατύχημα στη Θέρμη της Θεσσαλονίκης, με δύο τραυματίες.

Η γυναίκα, σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται, δεν θυμάται τίποτα από εκείνη την ώρα, ενώ οι συνήγοροι υπεράσπισης της οδηγού του πολυτελούς οχήματος, έκαναν λόγο για μερική απώλεια μνήμης, εξαιτίας της οποίας δεν μπόρεσε να ειδοποιήσει άμεσα τις αρχές, μετά το τροχαίο.

Η 45χρονη, σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίζεται ότι:

«Πήγαινα με το αυτοκίνητό μου στο σπίτι και έσκυψα να ανοίξω τον κλιματισμό. Από εκεί και πέρα δεν θυμάμαι τίποτα, παρά μόνο τα αίματα στο πρόσωπό μου και τον πόνο όταν έφτασα στο νοσοκομείο. Εκεί έμαθα ότι με είχε πάει η φίλη μου και τότε μου είπαν ότι συγκρούστηκα με άλλο αυτοκίνητο».

Σημειώνεται ότι ο εισαγγελέας Θεσσαλονίκης άσκησε κακουργηματική ποινική δίωξη στην 45χρονη οδηγό της Πόρσε για το τροχαίο με τους δύο τραυματίες στη Θέρμη τα ξημερώματα της Παρασκευής (29/8).

Η 45χρονη οδηγός διώκεται κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση, σωματική βλάβη από αμέλεια, εγκατάλειψη στον τόπο του ατυχήματος και οδήγηση υπό την επίδραση ναρκωτικών, πιθανότατα κάποιου ηρεμιστικού φαρμάκου.

Η γυναίκα παραδέχθηκε ότι είχε καταναλώσει ένα ηρεμιστικό χάπι (Xanax), το οποίο φαίνεται να υποστήριξε ότι της χορηγήθηκε στο νοσοκομείο, όπου μετέβη μετά το τροχαίο.

Αναλυτικά, η δίωξη αφορά τις παρακάτω πράξεις:

– Επικίνδυνη οδήγηση από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα, κίνδυνος για άνθρωπο και είχε ως αποτέλεσμα τη βαριά σωματική βλάβη.

– Σωματική βλάβη από αμέλεια.

– Εγκατάλειψη, από τον υπαίτιο οδηγό, του τόπου όπου συνέβη οδικό τροχαίο ατύχημα, κατά το οποίο επήλθε σωματική βλάβη.

– Οδήγηση χερσαίου μεταφορικού μέσου υπό την επίδραση ναρκωτικών (σ.σ. πράξη που φέρεται να συνδέεται με τη λήψη ηρεμιστικού φαρμάκου).

Η οδηγός της Πόρσε, μετά το τροχαίο στη Θέρμη, έφυγε από το σημείο της σύγκρουσης πριν φτάσει η αστυνομία αλλά τελικά συνελήφθη περίπου 7 ώρες αργότερα. Η ίδια αρνείται ότι εγκατέλειψε τα θύματα και δήλωσε πως βρισκόταν σε κατάσταση σοκ.

Σημειώνεται ότι από το όχημα που χτύπησε η Πόρσε απεγκλωβίστηκαν τραυματισμένα δύο νεαρά άτομα, μία 26χρονη που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ με τραύμα στους πνεύμονες και ένας 28χρονος, σε ελαφρύτερη κατάσταση, με κατάγματα σε σπονδύλους.

Η 45χρονη αναμένεται να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη, ενώ μέχρι τότε θα παραμείνει υπό κράτηση.