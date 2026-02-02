Με πολύ θράσος, εισέβαλαν διαρρήκτες τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης σε κατάστημα στο κέντρο του Βόλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες λίγη ώρα πριν από τις 4 το πρωί, έσπασαν την τζαμαρία – πόρτα του μαγαζιού που βρίσκεται στην οδό Αναλήψεως.

Οι κινήσεις τους καταγράφηκαν από τις κάμερες, και στο υλικό που προκύπτει, φαίνονται οι ληστές να εισβάλουν στο κατάστημα χωρίς δισταγμό.

Δείτε το βίντεο με τη διάρρηξη του μαγαζιού:

Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα απέσπασαν χρηματικό ποσό και προϊόντα, και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Οι Αρχές εξετάζουν το οπτικό υλικό και συλλέγουν στοιχεία, προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι δράστες.