Φθορές σε τρία καταστήματα και σε ένα αυτόματο μηχάνημα ανάληψης χρημάτων στο Κουκάκι, προκάλεσαν άγνωστοι χθες βράδυ. Ήταν γύρω στις 22.30, όταν μια ομάδα περίπου 40 – 50 ατόμων, έσπασαν τις βιτρίνες ενός καταστήματος κινητής τηλεφωνίας και μεσιτικών γραφείων, στην οδό Βεΐκου και πέταξαν τρικάκια. Παράλληλα, διέλυσαν ένα μηχάνημα αυτόματης ανάληψης που βρισκόταν σε μικρή απόσταση.

Στη συνέχεια φρόντισαν να εξαφανιστούν, με την αστυνομία να προχωρά στην προσαγωγή τριών ατόμων, τα οποία στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθερα.