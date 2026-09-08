Ατελείωτη διαρροή νερού στη Γλυφάδα, με τους δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια και τους κατοίκους να καταγγέλλουν αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην επέμβαση της ΕΥΔΑΠ.

Ένας αγωγός ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ έχει υποστεί σοβαρή ζημιά κάτω από την άσφαλτο, στη συμβολή των οδών Αρχιμήδους και Παλαιών Πολεμιστών στη Γλυφάδα, με αποτέλεσμα τεράστιες ποσότητες νερού να διαρρέουν ασταμάτητα στους δρόμους.

Το νερό, αντί να καταλήγει στις βρύσες των πολιτών, χάνεται εδώ και ώρες μέσα στο οδόστρωμα και στους δρόμους της περιοχής, δημιουργώντας παράλληλα προβλήματα στην κυκλοφορία. Η διαρροή είναι τόσο μεγάλη, ώστε τα νερά έχουν φτάσει σε κεντρικούς δρόμους της Γλυφάδας, μεταξύ άλλων και στη λεωφόρο Γούναρη, καθώς και σε αρκετά παρακείμενα στενά, σε απόσταση από το σημείο όπου έχει σημειωθεί η βλάβη.

Οι κάτοικοι και οι διερχόμενοι οδηγοί παρακολουθούν με αγανάκτηση το νερό να τρέχει ασταμάτητα, την ώρα που η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα ολοένα εντονότερο πρόβλημα επάρκειας υδάτινων πόρων.

Σύμφωνα με καταγγελίες πολιτών, η αρμόδια υπηρεσία έχει ενημερωθεί για τη βλάβη, ωστόσο, παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει πολλές ώρες, δεν έχει εμφανιστεί στο σημείο συνεργείο για την αποκατάσταση της ζημιάς και τη διακοπή της διαρροής.

Το ερώτημα που τίθεται πλέον είναι απλό αλλά ιδιαίτερα σοβαρό: πόσο νερό πρέπει ακόμη να χαθεί μέχρι να επέμβει κάποιος;

Δεν πρόκειται απλώς για ένα πρόβλημα που αφορά την εικόνα των δρόμων ή την ταλαιπωρία των οδηγών. Πρόκειται για πολύτιμο πόσιμο νερό που χάνεται ανεξέλεγκτα, κυβικά μέτρα τη φορά, ενώ οι πολίτες καλούνται καθημερινά να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην κατανάλωσή του.

Η εικόνα στη Γλυφάδα είναι χαρακτηριστική μιας κατάστασης που προκαλεί εύλογα ερωτήματα για τον χρόνο ανταπόκρισης σε βλάβες του δικτύου ύδρευσης. Όσο η διαρροή παραμένει ανοιχτή, το νερό συνεχίζει να χάνεται και η ζημιά μεγαλώνει.

Οι πολίτες ζητούν το αυτονόητο: άμεση επέμβαση, αποκατάσταση της βλάβης και, κυρίως, να σταματήσει τώρα η ανεξέλεγκτη σπατάλη νερού.

Γιατί σε μια περίοδο που το νερό αποτελεί ολοένα και πιο πολύτιμο αγαθό, το να βλέπει κανείς έναν αγωγό να αδειάζει επί ώρες στους δρόμους δεν είναι απλώς εικόνα εγκατάλειψης. Είναι εικόνα μιας σοβαρής δυσλειτουργίας που απαιτεί απαντήσεις.